ANTALYA’nın turistik bölgesi Belek’te “Türkiye’nin en büyük yaşam ve eğlence parkı” sloganıyla Rixos World Parks & Entertainment bünyesinde kurulan ve geçen yıl 1 Temmuz’da kapılarını açan The Land of Legends Theme Park, 2017 sezonunu açtı.

The Land of Legends Theme Park içindeki son teknoloji su kaydırakları, adrenalin dolu eğlenceler, 7’den 70’e ilgi çekiyor. Beyaz kum kaplı dalga plajı ve dalga havuzu, çocuklar için özel yapılan aktivite alanı ve kaydıraklar, cam bölmeli havuzun yanı sıra, mini hayvanat bahçesindeki kaplan, penguenlerin sergilendiği özel bölüm ilgi gören yerlerin başında geliyor.

Bir tatilin her yönünün mükemmel şekilde harmanlandığı benzersiz bir konsept olarak hayata geçirilen The Land of Legends Theme Park, etkileyici mimarisi ve eğlence dünyasının dahisi olarak bilinen Franco Dragone’nin yaratıcılığıyla yepyeni bir eğlence konseptinin öncülüğünü yapıyor. Las Vegas, Macau, Paris, Wuhan, Dubai ve Rusya’da gerçekleştirdiği gösteriler 100 milyondan fazla kişi tarafından izlenen Dragone Productions’ın kurucusu ve sanat yönetmeni Franco Dragone, eğlence dünyasının ihtişamını Land of Legends Theme Park ile Türkiye’ye taşıdı.

HEYECAN AYRINTIDA GİZLİ

Açıldığı günden bu yana her gün yüzlerce kişinin giriş yaptığı su parkında, dalga havuzu ile sörf havuzuna ilgi oldukça büyük. Su parkına gelen her müşterinin ‘mutlaka denenecekler’ listesinde ilk sıraya yazdığı rafting havuzu, günün her saatinde dolup taşıyor. Her yaştan tatilci şiddetli akan suyun üzerinde bot yardımıyla ilerliyor.

SÖRF VE COASTER MACERASI

Sörf havuzunun yanı sıra, dalga havuzunda her yaştan tatilci boyları 2 metreye ulaşan dalgalar arasında serinliyor. Kimisi çocuğuyla eğlenirken kimisi de eşi veya kız arkadaşı ile dalgalara meydan okuyor. Parkın en dikkat çekici aktivitelerinden biri de Typhoon Coaster. 43 metre yükseklikten coaster araçları içinde 86 kilometre hızla hareket eden tatilciler, 525 metrelik platform sonunda havuza iniş yapıyor. Etrafa saçılan su eşliğinde coaster turunun sonuna gelen tatilciler, çığlıklarına hakim olamıyor. Hız ve adrenalinin buluştuğu Typhoon Coaster, adrenalin sevenleri bekliyor.

70’TEN FAZLA KAYDIRAK

Park içinde heyecan, adrenalin ve eğlencenin muhteşem karışımı olarak adlandırılan ‘Deep Dive’ kaydıraklarını denemek isteyenler ise ilk olarak yüksekliğe alışmak zorunda. Aynı şekilde sadece otlarla görsel bir şölen hazırlanan starship etabı ise denenmeye değer. Rafting rapids, doğal ışıklandırma ve ışık efektleri ile süslenen Abyss ve buna benzer 70’ten fazla su kaydırağının bulunduğu park, masalları andıran görselliği ile ön plana çıkıyor. Legends of Aqua’ya girmek için otel müşterisi olma şartı da aranmıyor. Münferit girişlerin yapılabildiği su parkı bölümü 09.30 ile 18.00 saatleri arasında açık kalıyor. İsteyenler bu saatler arasında münferit giriş yapabiliyor. The Land of Legends Theme Park içinde Rus turistler başta olmak üzere İran ve Arap ülkelerinden gelen tatilcilere rastlamak mümkün.

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