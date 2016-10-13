ADOB’dan fantastik çocuk oyunu…

Çocukların gelişimine katkı sağlayıp, kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri ve geleceğin sanatçı ve sanatseverlerini kazanmayı hedefleyen Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), 16 Ekim Pazar saat 11.00’de Leyla Gencer Sahnesi’nde KALP KOROSU adlı oyunla çocuklarla buluşuyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB)’nde, sadece çocuk oyuncularla oynanan Kalp Korosu ; yetenekli bir RESSAM’ın yeteneğini yanlış yönde kullanarak hatalar yapması ve arkadaşlarının ona sunduğu sevgi ve hoşgörüyle hatalarını anlaması üzerine, dünyayı bütün gücüyle güzele boyamasını anlatıyor.

www.dobgm.gov.tr , facebook.com/AnkaraDOB, twitter.com/AnkaraDOB

KALP KOROSU(Fantastik Çocuk Oyunu/1 perde)

Müzik(Utar Artun), Libretto(Meriç Bardakçı), Sahneye Koyan(Semih Bayrakdarlar), Dekor(Aykut Öz), Kostüm(Tülay Usta), Işık(Ali Gökdemir), Dans Düzeni(Viktorya Kahraman)

Tarih:16 Ekim 2016, Pazar

Saat: 11.00

Yer: Devlet Opera ve Balesi Leyla Gencer Sahnesi

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801

http://www.dobgm.gov.tr

http://www.biletiva.com

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