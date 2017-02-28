CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, “Getirilmek istenen sistemde denetlemenin adı var ama uygulamada mümkün değil. Bu anayasa değişikliği gerçekleşirse adliyeye siyaset girecek” dedi.

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İzmir’in Tire İlçesi’nde Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Odası’nı ziyaret etti. “Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Tek bir kişinin her şeye egemen olmasına izin verecek miyiz? Hep birlikte buna ‘dur’ diyelim. ‘Hayır’da hayat var” dedi. CHP’li Sındır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Memleketimizin geleceği ‘evet’ ve ‘hayır’a bağlanmış durumda. Sırat köprüsü gibi. Biz referandum sürecinde parti rozetlerimizi çıkardık. Parti olarak değil bir yurttaş olarak alanlardayız. Sade bir vatandaş olarak, sorumlu bir vatandaş olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hiçbir parti ayrımı, inanç ayrımı, kimlik ayrımı yapmaksızın tüm vatandaşlarımızın ortak geleceği için çabalıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy vermiş, gönül vermiş vatandaşlarımıza da MHP’ye oy vermiş gönül vermiş vatandaşlarımıza da çağrı yapıyoruz. Bu parti meselesi değil memleket meselesi. ‘Sen ben ocu bucu’ demeden tüm vatandaşalarımızı, çocuklarımızın geleceği için tek adam rejimini getirecek Anayasa değişikliğine hayır demeye davet ediyoruz.”

HSYK ELEŞTİRİSİ

Getirilmek istenen sistemde denetimin olmayacağını öne süren Sındır, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Getirilmek istenen sistemde denetlemenin adı var ama uygulamada mümkün değil. Cumhurbaşkanı bir yanlış yaptığında ne olması lazım? Onun da yargı önüne çıkması lazım. Kimsenin bu ülkede suç işleme hakkı olamaz. Peki Cumhurbaşkanı nasıl yargı önüne çıkacak? 400’ün üzerinde milletvekilinin oyuyla yargı önüne çıkacak. Bir partinin genel başkanı, Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinden 12’sini tayin ederse orada yargı bağımsızlığından söz edilebilir mi? Anayasa Mahkemesinin 15 üyesinin 12’sini belirlemişsin, diğer 3’ünü de senin partin belirlemiş. Yüce divanda 15 üyenin 15’i de senin istediğin üyeler. Adil bir yargılama olabilir mi? HSYK üyelerinin de 13’ünün 6’sını Cumhurbaşkanı 7’sini meclis belirliyor. Bir siyasetçi eğer hakim savcı tayin ediyorsa orada yargı bağımsızlığı olmaz. Dolayısıyla Hakim ve Savcılar Kurulu’nun 13 üyesinin 13’ünü de Cumhurbaşkanı belirliyor. Özetle mahkemeye işimiz, işiniz düşmesin. Sonuçta eğer bu anayasa değişikliği geçerse adliyeye siyaset girecek, adalet kalmayacak.”

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