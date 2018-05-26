Atiker Konyaspor’a devre arasında katılan ve attığı gollerle yeşil beyazlıların kümede kalmasına büyük katkı sağlayan Adis Jahovic, ligin ikinci yarısında zorlu ve kritik maçlar oynadıklarını, tek düşüncelerinin şimdiden yeni sezonda daha güzel işler yapmak olduğunu söyledi.

Konyaspor’a devre arasında Göztepe’den transfer olan Adis Jahovic, zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, “Bulunduğum dönem boyunca bizim adımıza zorlu bir lig oldu. Hep zorlu ve kritik maçlar oynadık. Ama şükürler olsun ki iyi sonuçlar aldık. Herkes bu zorlu zamanda birbirine çok iyi destek oldu ve kenetlendi. Hocalarımızın da yardımlarıyla birlikte sezon sonuna kadar mücadelemizi verdik. Ve almış olduğumuz iyi sonuçlarla birlikte ligde kalmış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“İLK MAÇIMDA GALATASARAY’A GOL ATTIM”

Sezon içerisinde birçok önemli olay yaşadıklarını ifade eden Jahovic, “Yeni bir takıma gelmiştim ve çıktığım ilk maçta Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’a karşı gol atmıştım. Taraftarlarımız attığım golü çılgınlar gibi sevinerek benimle birlikte kutladılar. Bu benim için gerçekten çok önemliydi. Bu durum aynı zamanda takımım içinde önemliydi. Taraftarlarımız bizim için her zaman 12’nci oyuncumuz. Bizi sezonun sonuna kadar desteklediler. Onlara teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ligde kalmış olduk. Bu durum karşısında Konya’da biz dahil olmak üzere herkesin çok mutlu olduğunu biliyorum. Taraftarlarımızın kalabalık olarak gelip bizi desteklemesi her zaman çok önemli. Ümit ediyorum ki önümüzdeki sezon onların vereceği destekle daha güzel işler çıkartırız” diye konuştu.