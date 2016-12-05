Adilcevazlı esnaftan, döviz bozduranlara kampanya

BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi’ndeki bazı esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz bozdurma çağrısına, düzenledikleri kampanyayla destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, vatandaşların dövizini bozdurarak altın ve Türk Lirası’na çevrilmesini çağrısına Bitlis’in Adilcevaz İlçesi esnafı destek verdi.

İlçedeki bazı esnaflar dolarını bozdurup makbuzunu getiren vatandaşa önemli kampanya fırsatı sunmaya başladı. İlçede taksicilik yapan Tolga ve Turgay Akbaş isimli kardeşler, 1000 dolar bozdurup makbuzunu getiren müşterilerine Tatvan, Erciş ve Patnos ilçelerine ücretsiz seyahat imkanı sundu. Ayrıca ceviz fidanı yetiştiriciliği yapan Erdal Günay 500 dolarını bozdurup faturasını getiren herkese 1 tüplü aşılı Adilcevaz ceviz fidanı hediye edeceğini söyledi. İlçede oto yıkama işi yapan Alper Uraz ise 250 dolarını bozdurup makbuzunu getiren müşterilerinin araçlarını ücretsiz yıkayacağını ifade etti.

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