BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi’nde sonbahar ayları ile birlikte ceviz hasadına başlandı. Ceviz hasadı eski usül sırıklarla yapılıyor.

Büyüklüğü ve lezzeti ile kaliteli ceviz çeşitleri arasında bulunan Adilcevaz cevizinin hasadına başlanmasıyla birlikte üreticiler, yoğun çalışma içerisine girdi. Halkın büyük bir çoğunluğu tehlikelere aldırmadan ceviz ağaçlarına çıkarak hasadı sırıklarla yapıyor. Adilcevaz cevizinde, son 3 yılda istedikleri verimi alamayan üreticiler, bu yıl ceviz hasadından yüksek rekolte bekliyor.

İlçenin Atatürk Mahallesi’nde ceviz yetiştiriciliği yapan Kenan Budak, yıllardan bu yana dededen kalma yöntem olan sırıkla ceviz hasadı yaptıklarını söyledi. Cevizin ilçe halkı için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirten Budak, şöyle dedi:

“Silkeleme makinemiz olmadığı için cevizlerimizin hasadını beden gücüyle sırıkları kullanarak yapıyoruz. Cevizlerimiz geçen yıllara göre daha verimli ve kaliteli. Fakat ağaçlarımızdan daha iyi verim alabilmemiz için İlçe Tarım Müdürlüğü’nün çaba göstermesini istiyoruz. Biz de kendi imkânlarımızla ancak bu kadarını yapabiliyoruz. Bizler geçim kaynağı olarak cevizi her zaman ön planda tutuyoruz. Cevizleri tane olarak sattığımız gibi, teneke ve kiloyla da satıyoruz. Adilcevaz cevizinin kilosunu kalitesine göre 30- 40 liradan satıyoruz. Cevizlerimiz çok kaliteli bir ceviz olduğu için yüksek fiyatlara da alıcı buluyor.”