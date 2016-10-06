Adil Öksüz’ün Çeşmeköy’de kaldığı ihbarı e-postayla yapılmış

ASKERİ darbe girişiminin kilit isimlerinden FETÖ örgütünün ‘Hava Kuvvetleri imamı’ Adil Öksüz’ün Bulgaristan sınırındaki Kırklareli’nin Çeşmeköy’de bağ evinde 2 gün saklandığı ihbarının, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne e-posta yoluyla geldiği ortaya çıktı. İhbarcı Y.K.A. ifadesi alınırken, bağevinde Öksüz’ün izine rastlanmadı.

15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olduğu belirtilen FETÖ imamı Adil Öksüz’ün geçen hafta yurt dışına kaçmadan önce Kırklareli’nin Bulgaristan sınırındaki Çeşmeköy’de bulunan tek odalı bağevinde 2 gün saklandığı iddia edildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de medyaya yansıyan iddialar üzerine Çeşmeköy’e 10 kilometre uzaklıktaki Kamber mevkiinde bulunan tek odalı bağevinde inceleme yaptı. Yaklaşık 2 saat süren incelemenin ardından 2 gün kaldığı öne sürülen firari FETÖ imamı Adil Öksüz’ün izine rastlanmadı.

İHBAR ELEKTRONİK POSTAYLA GELDİ

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Adil Öksüz iddialarına yönelik ihbarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne 13 Eylül tarihinde e-posta ihbarıyla geldiğini açıkladı. Bakırköy Adliyesi’nde, ihbarcı olan Y.K.A.’nın ifadesinin alındığı belirtilen savcılık açıklamasında, “13.09.2016 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü e-posta ihbar adresine Y.K.A isimli şahıs tarafından gönderilen ihbarda ‘Edirne’de Çeşmeköy ve Oba köyü arasında kalan 100 dönümlük tarla FETÖ’cüler tarafından satın alınıp, silah fabrikası yapılmak üzere bu tarlayı alan FETÖ’cüler tutuklanmış, bu şahıslardan biri Adil Öksüz’ün adını zikretmiş, Adil bey gelecek, kontrol edecek, Adil Öksüz bu tarlada olabilir’ şeklindeki iddialar üzerine Y.K.A. isimli şahsın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınmıştır” denildi.

SORUŞTURMAYI EDİRNE AÇTI

Adil Öksüz’ün bağevinde 2 gün saklandığı iddialarıyla ilgili olarak meranın olduğu alanlardan bir kısmının Edirne sınırları içerisinde kalması nedeniyle, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma dosyasını kendilerine göndereceğini ve iddiaların titizlikle inceleceğini açıkladı.

VALİLİKTEN TURŞU AÇIKLAMASI

Kırklareli Valiliği de Adil Öksüz’ün bağevinde kaldığı iddiaları üzerine açıklama yaparak herhangi bir ize rastlanmadığını belirtti. Açıklamada bağevinde bulunan bidonlar içerisindeki turşunun kullanılmayacak durumda olduğu belirtilerek, “Kırklareli ili Çeşmeköy Köyü sınırları içerisinde bulunan metruk kulübede, güvenlik birimleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, belirtilen metruk kulübenin içerisinin bakımsız ve kalmaya müsait olmadığı, yakın zaman içerisinde de kalındığına dair herhangi bir iz ve emarenin bulunmadığı, yaşamsal malzemelerin (turşu) kullanılacak durumda olmadığı, haricen tüketilmiş hiçbir gıda malzemesi artığı bulunmadığı tespit edilmiştir. Firari Adil Öksüz’ün Kırklareli’nde bir bağ evinde saklandığına ilişkin iddialar, gerçeği yansıtmamakla birlikte tahkikat titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.

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