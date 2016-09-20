Adil Öksüz’ü kim koruyor..?

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15 Temmuz sonrası gözaltına alınıp mahkeme tarafından serbest bırakılan ve “baş imam” denilen Adil Öksüz hala yakalanamadı ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çok önemli ve anlamlı bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Adil Öksüz’ü kim serbest bıraktı? Adil Öksüz’ün hâkimin önüne giden dosyasının içini kim boşalttı?” diye sordu.

Dosyanın içinin boşaltılması iddiası çok önemlidir. Çünkü Öksüz’ü serbest bırakan yargıç bugün tutuklu ama bilindiği gibi yargıçlar dosya üzerinden karar verirler.

Eğer yargıcın önüne konulan dosyanın içi boşaltıldıysa boşaltanların da acilen yakalanması lazım.

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Bu boşaltmada siyasi bir baskı olup olmadığı, polis ya da savcıya baskı oluşturulup oluşturulmadığı mutlaka çok ciddi olarak araştırılmalı.

Kılıçdaroğlu’da bu talebi şöyle seslendirdi, “ Bu konuda ben, devletin o derin bilgisinden hesap sorarım. Kim bunu yaptı. Niye bu adam yakalanmıyor? Neden bu adam serbest bırakılıyor?”

Bu soruların yanıtının verilmesi gerekir ki 15 Temmuz darbe girişiminin şifreleri tamamen çözülsün.

CHP liderine bu konuda ulaşan bazı bilgiler olduğu, “Benim bir cevabım var tabii ama şimdi söyleyemem. Bunu söylemem için elimde belge olması lazım, birtakım bilgiler var. Bunun üzerine gitmek gerekiyor. Adil Öksüz olayını yakından herkesin izlemesini isterim” şeklindeki sözlerinden anlaşılıyor

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Devletin içine kadar sızan FETÖ konusunda operasyonlar devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 13 ilde gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında KOSGEB il müdürlerinin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Suat İlhan gözaltına alındı.

KOSGEB’e, İçişleri Bakanlığına bu FETÖ’cüleri yerleştiren hiçbir siyasi gözaltına alınmadı.

Sadece bu konuda değil, dev FETÖ operasyonunda siyasi sorumlu olmaması garip değil mi?

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