Ünlü modacı Adil Işık antik kentte defile yapacak

Tanınmış modacı Adil Işık, Isparta’nın Yalvaç İlçesi’ndeki Pisidia Antiokheia Antik Kenti’nde defile yapmaya karar verdi.

Yalvaç’ta doğan ve yıllar önce İstanbul’a göç ederek tekstil alanında marka olmayı başaran Adil Işık, bir yakınının düğünü için memleketine geldi. Yalvaç’ta inanç turizminin önemli değerlerden Pisidia Antiokheia Antik Kenti’ni de gezen Adil Işık’a, kazı başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı antik kentle ilgili bilgi verdi. Işık ve ailesine rehberlik eden Prof. Dr. Özhanlı, kentin önemli bir değer olduğunu, yurtdışında iyi tanınıyor olmasına rağmen Türkiye’de tanınmadığını söyledi.

‘DEFİLE BÜYÜK KATKI SAĞLAR’

Antik kentin tanıtımı için bugüne kadar bazı adımlar atıldığını ancak yeterli olmadığını kaydeden Prof. Dr. Özhanlı, “Aslında bu konuda sizin bahar ya da yaz kreasyonlarınızın tanıtım defilesini burada yapmanız kente büyük katkı sağlayacaktır” önerisinde bulundu.

‘BİZİM İÇİN DE BULUNMAZ BİR MEKAN’

Adil Işık ise Yalvaçlı olmasına rağmen Pisidia Antiokheia Antik Kenti’ne yapılan kazılardan sonra hiç gelmediğini ve bugün gördükleri karşısında etkilendiğini aktardı. Modacı Işık, defile teklifine ise “Bu teklifiniz çok mantıklı geldi. Bizim için de bulunmaz bir mekan. Bazı düzenlemeler yaparak bunu gerçekleştirebiliriz” dedi.

Modacı Işık, gezi sırasında yardımcılarına antik kentte defile düzenlenmesi konusunda çalışılması talimatını verdi. Antik kentte 1 saat kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Adil Işık ve beraberindekiler daha sonra ayrıldı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...