Adıgüzel: Zekeriya Öz’ün Kaçmasına Kim Yardım Etti?

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Zekeriya Öz’ün Ağustos 2015 tarihinde kamu kaynaklarını kullanarak yurtdışına kaçtığına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Adıgüzel, “FETÖ’nün geçmişte devlet içinde nasıl palazlandığı, terör örgütüne tanınan imtiyazların hangi siyasiler eliyle gerçekleştirildiği konusunda kilit isimlerden biri olan Zekeriya Öz ne hikmetse elini kolunu sallaya sallaya 2015 yılında yurtdışına çıktı. Öz’ün yurtdışına kamu kaynaklarını kullanarak kaçtığına dair ortaya atılan iddialar ise hala yanıt bekliyor” diye konuştu.

Adıgüzel, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, 10 Ağustos 2015 tarihinde Sarp Sınır Kapısı üzerinden yurtdışına kaçan Ergenekon ve 17/25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları savcısı Öz’ün yurtdışına kamu kaynaklarını kullanarak kaçtığına yönelik iddiaları sordu.

“Zekeriya Öz’ün yurtdışına kaçmasından sorumlu olan devlet görevlileri var mıdır? Yurtdışına kaçma ya da kaçırılma sürecinde kamu kaynakları ya da kamuya ait araçlar kullanılmış mıdır?” diye soran Adıgüzel, Öz’ün Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin kaynaklarını kullanarak kaçtığı yönünde medyaya ve kamuoyuna yansıyan iddiaların aydınlatılmayı beklediğini ifade etti.

“Ordu Belediyesi’ne Yönelik Bir Soruşturma Yürütülüyor Mu?”

Öz’ün Ordu üzerinden yurtdışına kaçtığı yönündeki iddialara değinen Adıgüzel, “Kamuoyuna yansıyan iddialar çerçevesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik herhangi bir soruşturma yürütülmekte midir?” diye sordu.

Soru önergesinde, medyaya yansıyan ve AK partili bir milletvekiline ait olduğu iddia edilen “Ordu’da FETÖ soruşturmalarına müdahale ediliyor” açıklamalarını da hatırlatan Adıgüzel, “İsmi medyada geçen bu vekilin iddiaları FETÖ’nün yönetici kadrolarının bizzat AKP tarafından korunup kollandığının da bir itirafıdır aslında. Bu iddiaların üstü kapatılmamalı, iddialar kamuoyu önünde açıkça tartışılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

-Zekeriya Öz’ün yurtdışına yasa dışı yollarla Ordu ili üzerinden çıkış yaptığı iddiaları doğru mudur? Bu iddialar, soruşturulmakta mıdır?

-Zekeriya Öz’ün yasadışı yollarla yurtdışına çıkışından sorumlu olan devlet görevlileri var mıdır? Bu kişiler tespit edilmiş midir? Haklarında yürütülen bir soruşturma var mıdır?

-Zekeriya Öz’ün yurtdışına kaçma ya da kaçırılma sürecinde kamu kaynaklarının, kamuya ait araçların kullanıldığına yönelik iddialar doğru mudur?

-Kamuoyuna yansıyan iddialar çerçevesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik herhangi bir soruşturma yürütülmekte midir?

-Zekeriya Öz’ün kaçtığı/kaçırıldığı güne ait MOBESE kayıtlarına ulaşılamadığı iddiaları doğru mudur?

-Medyaya yansıdığı üzere, AK Partili bir milletvekilinin “Ordu’da FETÖ soruşturmalarına müdahale ediliyor, Zekeriya Öz’ün kaçırılmasında TEDES görüntüleri silindi” şeklindeki açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

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