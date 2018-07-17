Muharebeler tarihi, sosyal, askeri ve siyasi

sonuçları itabariyle geçmişten geleceğe

ışık tutarlar.Ülkelerde ve dünyada

etkiler ve yankılar yaratırlar.

Dünyanın kuruluşundan beri stratejik

konumu nedeniyle siyasi rekabetlere

ve çarpışmalara sahne olan boğazlar,her

devirde özel yerlerini korumaktadırlar.

İstanbul ve çanakkale Boğazları öteki

deniz geçitlerinden farklı olarak,iki denizi

birleştirmesi yanından Asya ile avrupa

arasında önemli bir köprü görevi yürütmektedir.

Doğu-Batı, Kuzey-Güney ekseninde

dört yol ağzı meydana getirmektedir.

Tarihi İpek Yolu ile Kral Yollarının kesiştiği

,ticaret, kültür, sanat ve diplomasi alanında

önemini sürekli koruyan bölgelerin biirbirine

bağlandığı çok önemli jeopolitik

özellikleri ile boğazlar , ülkelerin dikkatleri

üzerine çekmeya devam etmektedir.

Tarihimizin gurur veren en büyük zaferlerinden

biri olan ,ülkemizin ve dünyanın

tarihinde siyasi ve askeri sonuçlar yaratan

Çanakkale zaferi’ni yaratan ve adları

mücevher taşa ve gönüllere yazılan

Mehmetcikleri ve Komutanları Mustafa

Kemal’i azim ve kararlılık örneği gözteren

vatanperverler olarak sonsuza dek anlatmalıyız.

Bir İngiliz generali şöyle demiştir: Gelibolu’daki

mağlubiyetin sebeblerini araştırırken

iki önemli unsuru da unutmamak

gerekir. Bunlardan birisi Türk Askeri’nin

muharebedeki yüksek kabiliyeti, diğer de

Türk Ordusu’nun çok güzel sevk ve idare

edilmesiidir.”

Destanlarla, marşlarla,

türkülerle,şiirlerle gönüllere yazılan Çanakale

Destanı ve Kurtuluş Savaşımızı ünlü

şair M.Emin Yurdakul, 1915 ‘te yazdığı “Ordunun

Destanı” manzumesinde şöyle dile

getiriyor:

“Bu cenk, Türk’ün zalimlerle gördüğü

bir hesabıdır;/Silahıyla esarete/Gazabıyla

intikama,namusuyla hhakarete/Zaferiyle

hırsa,kine verdiği bir cevabıdır…”

Topların çelik ağzının “Hücüm Marşı”

çalmasıylan Büyük Taarruz başlayarak kazanılan

30 Ağustos zaferi ve onu takiben

Türk Ordusu’nun 9 Eylül’de İzmir’e girerek

düşmanların son kalıntılalarını yok etmesi

Kurtuluş Savaşı’mızın zaferle taçlandırılmasını

sağlamıştır. Bu eşsiz başarı İzmir Marşı’nda

en güzel ifadesini bulmuştur.

Arap bilgini Cahiz “Türklerin Fazileti”

adlı eserinde şunları yazmıştır:

“Türkler,yeryüzünde eşine rastlanmaz

bir millettir.Bir Türk’ün insanlar arasında

nifak sokmamsı, büyüklerine saygısızlık

göstermesi tasavvur olunamaz. Onların

vatanlarına bağlılıkları her hasletlerin üztündedir.

Memleket almaktan ziyade, vatan

müdafaası için hahrbi severler…”

18 Martları, 30 Ağustosları,9 Eylülleri, 29

Ekimleri özüyle, sözüyle ve tarihi yönleriyle

hep hatırlayarak, Millî şairimiz Mehmet

Akif’in “Çanakkale Şehitleri’ne şiirindeki

ve İstiklâl Marşı’ndaki” ruhu yaşayarak

kutlamak esas olmalıdır. Adları müzevher

taşlara ve tarihin altın sayfalarına yazılan

kurucu,kurtacı ve başkomutan Mustafa

Kemal Atatürk’ü, kahraman halkımızı

ve onların evlatları mehmetcikleri minnet

ve saygı ile hep anmalıyız.Tarihini unutanlar

gelecekte boşluğa düşerler.Tarihî bilgiler,

ulusal bilinci besler ve geliştirir.