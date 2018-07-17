Muharebeler tarihi, sosyal, askeri ve siyasi
sonuçları itabariyle geçmişten geleceğe
ışık tutarlar.Ülkelerde ve dünyada
etkiler ve yankılar yaratırlar.
Dünyanın kuruluşundan beri stratejik
konumu nedeniyle siyasi rekabetlere
ve çarpışmalara sahne olan boğazlar,her
devirde özel yerlerini korumaktadırlar.
İstanbul ve çanakkale Boğazları öteki
deniz geçitlerinden farklı olarak,iki denizi
birleştirmesi yanından Asya ile avrupa
arasında önemli bir köprü görevi yürütmektedir.
Doğu-Batı, Kuzey-Güney ekseninde
dört yol ağzı meydana getirmektedir.
Tarihi İpek Yolu ile Kral Yollarının kesiştiği
,ticaret, kültür, sanat ve diplomasi alanında
önemini sürekli koruyan bölgelerin biirbirine
bağlandığı çok önemli jeopolitik
özellikleri ile boğazlar , ülkelerin dikkatleri
üzerine çekmeya devam etmektedir.
Tarihimizin gurur veren en büyük zaferlerinden
biri olan ,ülkemizin ve dünyanın
tarihinde siyasi ve askeri sonuçlar yaratan
Çanakkale zaferi’ni yaratan ve adları
mücevher taşa ve gönüllere yazılan
Mehmetcikleri ve Komutanları Mustafa
Kemal’i azim ve kararlılık örneği gözteren
vatanperverler olarak sonsuza dek anlatmalıyız.
Bir İngiliz generali şöyle demiştir: Gelibolu’daki
mağlubiyetin sebeblerini araştırırken
iki önemli unsuru da unutmamak
gerekir. Bunlardan birisi Türk Askeri’nin
muharebedeki yüksek kabiliyeti, diğer de
Türk Ordusu’nun çok güzel sevk ve idare
edilmesiidir.”
Destanlarla, marşlarla,
türkülerle,şiirlerle gönüllere yazılan Çanakale
Destanı ve Kurtuluş Savaşımızı ünlü
şair M.Emin Yurdakul, 1915 ‘te yazdığı “Ordunun
Destanı” manzumesinde şöyle dile
getiriyor:
“Bu cenk, Türk’ün zalimlerle gördüğü
bir hesabıdır;/Silahıyla esarete/Gazabıyla
intikama,namusuyla hhakarete/Zaferiyle
hırsa,kine verdiği bir cevabıdır…”
Topların çelik ağzının “Hücüm Marşı”
çalmasıylan Büyük Taarruz başlayarak kazanılan
30 Ağustos zaferi ve onu takiben
Türk Ordusu’nun 9 Eylül’de İzmir’e girerek
düşmanların son kalıntılalarını yok etmesi
Kurtuluş Savaşı’mızın zaferle taçlandırılmasını
sağlamıştır. Bu eşsiz başarı İzmir Marşı’nda
en güzel ifadesini bulmuştur.
Arap bilgini Cahiz “Türklerin Fazileti”
adlı eserinde şunları yazmıştır:
“Türkler,yeryüzünde eşine rastlanmaz
bir millettir.Bir Türk’ün insanlar arasında
nifak sokmamsı, büyüklerine saygısızlık
göstermesi tasavvur olunamaz. Onların
vatanlarına bağlılıkları her hasletlerin üztündedir.
Memleket almaktan ziyade, vatan
müdafaası için hahrbi severler…”
18 Martları, 30 Ağustosları,9 Eylülleri, 29
Ekimleri özüyle, sözüyle ve tarihi yönleriyle
hep hatırlayarak, Millî şairimiz Mehmet
Akif’in “Çanakkale Şehitleri’ne şiirindeki
ve İstiklâl Marşı’ndaki” ruhu yaşayarak
kutlamak esas olmalıdır. Adları müzevher
taşlara ve tarihin altın sayfalarına yazılan
kurucu,kurtacı ve başkomutan Mustafa
Kemal Atatürk’ü, kahraman halkımızı
ve onların evlatları mehmetcikleri minnet
ve saygı ile hep anmalıyız.Tarihini unutanlar
gelecekte boşluğa düşerler.Tarihî bilgiler,
ulusal bilinci besler ve geliştirir.
Muharebeler tarihi, sosyal, askeri ve siyasi