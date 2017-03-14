Memur adaylarından KPSS ücretlerine yoğun tepki

Memur olmak için hazırlanan adayların sabırsızlıkla beklediği Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) tüm oturumlarına girilmesi durumunda ödenecek 480 TL’lik ücret büyük tepki çekti.

Memur olmak için hazırlanan adayların büyük bir heyecanla beklediği KPSS başvuruları başladı. Başvuru ücretlerine gelen zamlar ise adayların büyük tepkisine neden oldu. Tüm oturumlara girilmesi durumunda 480 TL gibi bir ücreti ödemek durumunda kalacak adaylar geçen yıl aynı oturumlar için toplam 220 TL ödemişlerdi.

Asgari ücretin 1400 TL olduğu bir yerde yeni ücretlendirmenin soygun olduğunu, parası olanın zaten memur olmak için uğraşmayacağını, artık sınavlara girebilmek için neredeyse kredi çekmeleri gerektiğini dile getiren adaylar, sınav ücretlerinde indirime gidilmesini istedi.

Tepkiler üzerine geri adım

Sınav ücretlerine gelen zamlara sosyal medya aracılığıyla yoğun tepkiler gelmesi üzerine ÖSYM, 2017 kılavuzunda kamuoyuna açıklanan oturum başına yapılan ücretlendirme konusunun yeniden değerlendirileceği, yeni ücretlerin KPSS Alan Bilgisi sınav başvurularının başlayacağı 27 Mart 2017’de duyurulacağını bildirdi.

2017 KPSS lisans düzeyinde, 21 Mayıs 2017, 27 Mayıs 2017 ve 28 Mayıs 2017 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulanacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 16 Temmuz 2017 tarihinde uygulanacak.

Adayların tümü, 21 Mayıs 2017 tarihinde sabah oturumuna girmek zorunda. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecekler.

2017-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, ÖABT başvuruları, 13-23 Mart 2017 tarihleri arasında yapılacak. Ücret ödeme 24 Mart 2017’de sona erecek.

2017-KPSS Alan Sınavları ( Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Muhasebe, Hukuk, İktisat, İstatistik, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) başvuruları, 27-31 Mart 2017 tarihleri arasında alınacak olup ücret ödeme için son gün, 3 Nisan 2017 .

Sınav ücretleri ve sınav tarihleri

Genel Yetenek-Genel Kültür : 21 Mayıs 2017, Saat: 10.00, 130 dakika, 60,00 TL

Eğitim Bilimleri : 21 Mayıs 2017,Saat: 14.30, 100 dakika, 60,00 TL

Kamu Yönetimi: 27 Mayıs 2017, Saat: 10.00, 50 dakika, 40,00 TL

Uluslararası İlişkiler: 27 Mayıs 2017, Saat: 11.00, 50 dakika, 40,00 TL

İşletme: 27 Mayıs 2017, Saat: 14.30, 50 dakika, 40,00 TL

Muhasebe: 27 Mayıs 2017, Saat: 15.30, 50 dakika, 40,00 TL

Hukuk: 28 Mayıs 2017, Saat: 10.00, 50 dakika, 40,00 TL

İktisat: 28 Mayıs 2017, Saat: 11.00, 50 dakika, 40,00 TL

İstatistik: 28 Mayıs 2017, Saat: 12.00, 60 dakika, 40,00 TL

Maliye: 28 Mayıs 2017, Saat: 14.30, 50 dakika, 40,00 TL

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: 28 Mayıs 2017, Saat: 15.30, 50 dakika, 40,00 TL

ÖABT: 16 Temmuz 2017, Saat: 10.00, 75 dakika, 60,00 TL

ÖABT’ye katılmak isteyen adayların, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Eğitim Bilimleri oturumlarına da katılmaları zorunlu olduğundan, en az 180,00 TL sınav ücreti yatırmaları gerekiyor.

NAZLIAKA MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Öte yandan Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, KPSS sınavına girecek olan öğrencilerden alınan yüksek sınav ücretlerini Meclis gündemine taşıdı.Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması için önerge veren Nazlıaka;

“Hükümet sadece Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanların kullandığı uçakların bakımına yaklaşık 26 milyon TL harcarken, milyonlarca gencin hayatını etkileyecek bir sınava kaynak mı bulamamaktadır?”

diyerek yüksek sınav ücretine tepkisini dile getirdi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...