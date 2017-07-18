ADANA’da bir bankanın il merkezi ve bazı merkez ilçelerindeki şubelerinin önleri, Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makineleri tarafından bu sabahtan itibaren kazılmaya başlandı. Kazıların, karakol yapılmak istenen bir binanın, banka tarafından yıktırılmasına misilleme olabileceği iddia edildi.

Fevzipaşa Mahallesi’ndeki Güney Sanayi Tekstil Fabrikası bankaya geçtikten sonra kentsel dönüşüm uygulaması yapılırken, buradaki bir bina Valilik tarafından kamulaştırılarak polis karakolu olması için hazırlıkları yapıldı, ilgili Seyhan Belediye Meclisi de bu konuda olumlu karar aldı. Dün ise 2012’de yıkım kararı alınmış olan bu binanın yıkılmakta olduğu görülünce, Seyhan Belediyesi ekipleri müdahale edip, ‘güvenlik önlemi alınmadığı’ gerekçesi ile yıkımı durdurdu. Bu sabah ise Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri tarafından toplam 28 şubesinin bulunduğu bankanın birçok şubesinin önünde iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldı.

TARAFLAR NE DİYOR?

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar yaptığı açıklamada, “Sözkonusu binayı karakol yapmak üzere tahsisini bankadan istedik, karşılığında başka bir yer tahsis edebileceğimizi bildirdik. Prosedürler devam ederken bina yıktırılınca güvenlik önlemi alınmadığı görülerek durdurduk. Hukuki olarak yıkım hakları var ama uygun değil. Banka önlerindeki durumu bilmiyorum, böyle birşey varsa yanlış olur” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı bir açıklamada ise 15 ilçede günde ortalama 300 noktada hizmet verdiklerini, gün itibariyle ekiplerinin 77’si içme suyu 130’u da kanalizasyon çalışması olmak üzere 207 noktada çalışma yaptığını belirtilmekle yetinildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nden ise gelişmelerle ilgili şu açıklama yapıldı:

“Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (ASKİ) günlük ortalama 3 bin 500 civarında vatandaşlarımızın çeşitli talep ve şikayetleri ulaşmaktadır. Takdir edersiniz ki bu talep ve şikayetlerin tamamına dönmemiz mümkün olmamaktadır. Bugün ASKİ’nin çalışma noktaları arasında bankanın şubelerinin bulunması tesadüften ibarettir.”

BANKA: İNCELİYORUZ

Bankanın Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim yetkilileri de konunun araştırıldığını, bir değerlendirme yapıldıktan sonra görüş bildirileceğini belirtti.