Adana Valiliği’ne bombalı araçla saldırı!

ADANA Valiliği’ne bu sabah teröristler bomba yükü araçla saldırı düzenledi. Merkez Seyhan İlçesi’ndeki Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı’nda bulunan Adana Valiliği’nin önündeki açık otoparktaki patlama saat 08.05’te meydana geldi.

İlk belirlemelere göre teröristler önceden getirdiği bomba yüklü aracı tam mesai saatinin başladığı sırada infilak ettirdi. Kentin büyük bölümünden duyulan patlamayla birlikte otoparktaki araçlar yanmaya başlarken o sırada araçlarını park eden ve oradan geçenler yaralandı. Valilik binası başta olmak üzere çevredeki çok sayıda binanın camları kırıldı.

2 ÖLÜ, 16 YARALI VAR

Adana Valisi Mahmut Demirtaş olayın ardından yaptığı ilk açıklamada patlamada 2 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını söyledi.

Ambulanslarla kenttekiçeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

ARACI KADIN TERÖRİST GETİRDİ

Adana Valiliği otoparkında 2 kişinin hayatını kaybettiği 21 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda kullanılan patlayıcı yüklü otomobilin Mersin plakalı olduğu belirlendi. Bombalı aracı kimliğini gizlemek için başörtüsü takan kadın teröristin valilikte mesainin başladığı sırada getirip, binanın protokol girişindeki açık otoparkta valinin makam aracının park alanına yakın bir yere bıraktığı ve uzaklaşmasının ardından patlamanın olduğu belirtildi.

VALİLKTE GÖREVLİ BAHÇIVAN ÖLDÜ

Patlamada yaşamını yitirenlerden birinin Seyhan İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü’nde görev yapan Gökhan Aygül olduğu açıklandı. Evli 2 çocuk babası olan Aygül’ün, valilikte bahçıvan olarak 28 Kasım’a kadar geçici görevlendirildiği kaydedildi. Patlamada ölen ikinci kişinin erkek olduğu ancak üzerinden kimlik çıkmadığı kaydedildi.

Kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 21 yaralıdan bazılarının hayati tehlikesi devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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