Adana Uluslararası Film Festivali’ni on binler izledi

2 FESTİVALDE NELER OLDU?

Geleneksel Onur Ödülleri’nin bu yıl usta oyuncular Ayla Algan ve Murat Soydan ile yazar Osman Şahin’e verildiği festivalin gösterim bölümünde ise, son 1 yıl içinde dünyanın çeşitli festivallerinden ödüller alan seçkin eserlerin Türkiye prömiyerleri de yapıldı. Festival boyunca uzun ve kısa metraj filmler ile belgesellerden oluşan 250 film, 636 gösterimle izleyiciyle buluştu. Kentin değişik noktalarındaki 8 salonda gerçekleştirilen ücretsiz gösterimleri, 75 bin sinemasever izledi. Festivalde, görme engelliler de sesli betimleme yöntemiyle özel hazırlanan filmleri seyretti. Festival kapsamında açılan Eski Türk Filmleri Afişleri ve 45’likler Sergisi, Türk Sineması’nın Yüzleri Sergisi ve Film Afişleri Sergisi de sanatseverlerin ilgisini gördü.

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