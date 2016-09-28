Adana Uluslararası Film Festivali’ni on binler izledi

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce bu yıl 19-25 Eylül tarihleri arasında 23’üncüsü düzenlenen ‘Adana Uluslararası Film Festivali’nde 75 bin seyirci ücretsiz film izledi.
Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Tarık Akan’ın her etkinlikte anıldığı Adana Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda jüri başkanlığını ünlü yönetmen ve senaryo yazarı Tayfun Pirselimoğlu yaptı. 12 filmi değerlendiren jüride ayrıca yönetmen Emin Alper, görüntü yönetmeni Türksoy Gölebeyi ve oyuncular Hatice Aslan ile Muhammet Uzuner görev aldı.
1REHA ERDEM KAZANDI
Erhan Tuncer’in ‘Ağustos Böcekleri ve Karıncalar’, Mehmet Can Mertoğlu’nun ‘Albüm’, Kıvanç Sezer’in ‘Babamın Kanatları’, Handan Öztürk’ün ‘Bana Git De’, Hiner Saleem’in ‘Dar Elbise’, Çağdaş Çağrı’nın ‘Geçmiş’, Yüksel Aksu’nun ‘İftarlık Gazoz’, Güven Beklen’in ‘Mehmet Salih’, Çağan Irmak’ın ‘Nadide Hayat’, Derviş Zaim’in ‘Rüya’ ve Cemil Ağacıkoğlu’nun ‘Tarla’ adlı filmlerinin ‘en iyi film’ için mücadele ettiği yarışmada birinciliği Reha Erdem’in yönettiği ‘Koca Dünya’ adlı eseri elde edip 350 bin liralık ödülü kazandı. Toplam 18 kategoride ödülün dağıtıldığı festivalde, Babamın Kanatları filmi 7 dalda ödül kazanarak dikkatleri üzerine çekti.
2FESTİVALDE NELER OLDU?
Geleneksel Onur Ödülleri’nin bu yıl usta oyuncular Ayla Algan ve Murat Soydan ile yazar Osman Şahin’e verildiği festivalin gösterim bölümünde ise, son 1 yıl içinde dünyanın çeşitli festivallerinden ödüller alan seçkin eserlerin Türkiye prömiyerleri de yapıldı. Festival boyunca uzun ve kısa metraj filmler ile belgesellerden oluşan 250 film, 636 gösterimle izleyiciyle buluştu. Kentin değişik noktalarındaki 8 salonda gerçekleştirilen ücretsiz gösterimleri, 75 bin sinemasever izledi. Festivalde, görme engelliler de sesli betimleme yöntemiyle özel hazırlanan filmleri seyretti. Festival kapsamında açılan Eski Türk Filmleri Afişleri ve 45’likler Sergisi, Türk Sineması’nın Yüzleri Sergisi ve Film Afişleri Sergisi de sanatseverlerin ilgisini gördü.