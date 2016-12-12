Adana şehitlerini uğurladı

İSTANBUL Beşiktaş’taki bombalı saldırıda şehit olan polis memurları 31 yaşındaki Adem Oğuz ve 22 yaşındaki Mehmet Atıcı, Adana’da son yolculuklarına uğurlandı.

Merkez Sabancı Cami’nde düzenlenen uğurlamaya Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, milletvekilleri, vatandaşlar ve şehitlerin yakınları katıldı.

4 AYLIK OĞLU UĞURLADI

6 yıllık polis memuru olan Adem Oğuz’u son yolculuğuna uğurlamaya, 2 yıllık eşi Belkız Oğuz, 4 aylık oğlu Fatih Selim ile birlikte geldi. Şehidin babası Ali, annesi Yeter Oğuz da törende gözyaşlarına boğuldu. Anne Yeter ve Belkız Oğuz, şehidin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

6 AYLIK POLİSTİ

Şehit polislerden MHP Kayseri Milletvekili, eski TTK başkanlarından Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun yakın akrabası Mehmet Atıcı’yı son yolculuğuna uğurlamaya da babası İsmail, annesi Esin Atıcı ile birlikte çok sayıda akrabası geldi. Annesi Esin Atıcı, 6 aylık polis memuru olan Mehmet Atıcı’nın arkasından, “Kuzum, bizi bırakma” diye gözyaşı döktü.

Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı törene gelenlere cami girişinde üst araması yapıldı. Çatılarda keskin nişancıların nöbet tuttuğu cenaze namazlarını, İl Müftüsü Arif Gökçe kıldırdı. Törenin ardından şehitlerden Adem Oğuz, toprağa verilmek üzere Aladağ İlçesi’ne bağlı Kıcak Köyü’ne, Mehmet Atıcı ise İmamoğlu İlçesi’ne toprağa verilmek üzere götürüldü.

BAŞSAVCI, HAKİM VE SAVCILARLA YÜRÜDÜ

Adana Adliyesi’nde görevli hakim ve savcılar da uğurlama töreninin bulunduğu alana yürüyüş yaptı. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ın da katıldığı yürüyüşte, dev Türk bayrağı açıldı. Adliye çalışanları, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları ile Adliye binasından yaklaşık 300 metre uzaktaki Merkez Sabancı Cami’ne yürüyerek düzenlenen törene katıldı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...