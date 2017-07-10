CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ bugün İstanbul’da yapılan mitingle sona ermesi Alman basınında geniş yer buldu.

‘Adalet Yürüyüşü’ ve İstanbul Maltepe’de yapılan miting, devlet ve özel televizyon kanalları tarafından duyuruldu.

Alman basını, Adalet Yürüyüşüne katılanların sayısının yüz binleri geçtiğini, insanların hak, hukuk, adalet, demokrasi ve özgürlük için yürüyüşe destek verdiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması ve mitinge katılanlar ekrana geldi.

Alman devlet televizyonun ikinci kanalı ‘ZDF’ saat 19.00 haber bülteninde Hamburg G 20 zirvesinde çıkan olayların ardından ikinci haber olarak ‘Adalet Yürüyüşü’ ve bugün yapılan mitinge geniş yer verdi.