Minibüste, genç bir kıza okkalı bir tokat atan adama insan diyemeyeceğim iki ayaklı bir bir h.y…n vardı.

Hani şaşkınlık içinde minibüs dekilerin arkasından bakakaldığı adam. Tokadı yiyen kızcağız ağlamaya başlamıştı belliki onuruna dokunmuştu.

Minibüsdekiler niye kovalamadı, arkasından baktı dediler. Atı alan üsküdarı geçmişti, adam koşarak uzaklaşmıştı.

Hem böyle birisine böyle birine saldırsalar, bunun adı linç olurdu.

Pendik’te giydiği şort nedeniyle üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam’a minibüste saldıran Ercan Kızılateş önce serbest bırakıldı. Ama sosyal medya susmadı herkes tepki gösterdi. Toplum vicdanı bunu kabul etmedi. Hala düzgün işleyen bir toplum vicdanını olması güzel.

Elbette Müslüman bir ülkeyiz üstelikte Müslüman ülkelerin gözbebeğiyiz. Onların bizi örnek alması gerekir. Osmanlı’dan bu yana gelen inanç özgürlüğü, cumhuriyetle birlikte giyim kuşam özgürlüğüne de dönüşmüş. İşte bu yüzden modern batının da saygı duyduğu bir Müslüman ülke olmayı sürdürmeliyiz. “Bu tür vandallıklara İzin verildiği sürece, arkası artarak gelir”, diye düşünürken, toplumu beklentisi gerçekleşti ve savcı karara itiraz etti.

Ercan Kızılateş hakkında, 4 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Burası çok önemli bakınız; “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçlarından 4 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmiş.

Bir tokadın cezası bu kadar olur mu diyen varsa eğer şunu söylemek isterim ki, kendi çocuğunuza bile (çocuklarını kendi malı gibi görenler için söylüyorum) tokat atamazken, reşit olmuş yabancı bir bireye dokunma hakkını kendinizde bulmanız, böyle bir cezayı hak ettirir.

Bu densiz adama “basit yaralama” ve “hakaret” suçlarından takipsizlik kararı verilmiş, buna itirazım yok zaten Melissa Sağlam’ın, canı yandığından ağladığını sanmıyorum; en çok onuruna dokunduğundan yere yığılıp kalmıştır genç kız. Elbette atılan tokat ta acıtır ama onun acısı kısa zamanda geçer. Asıl geçmeyecek olan Melissa Sağlam’ın yüreğindeki şok ve belki birazda sokaktaki insanlara olan güvensizliktir…