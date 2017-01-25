Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı önderliğinde ve 50’den fazla sivil toplum örgütünün katkılarıyla hazırlanan “Adalet ve Demokrasi Haftası” Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen “Babam Bir Karanfil Şimdi” isimli müzikli sahne gösterisiyle başladı.

Her yıl Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’nun öldürüldüğü 24 Ocak ile Hukukçu Siyasetçi Muammer Aksoy’un öldürüldüğü 31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen “Adalet ve Demokrasi Haftası” başladı.

“Bu Hesap Sorulmaz Mı…” sloganıyla başlayan hafta kapsamında ilk etkinlik Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlendi.

“Babam Bir Karanfil Şimdi” isimli müzikli sahne gösterisine Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yanı sıra Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu Aybars ve oğlu Özgür Mumcu da katıldı.

Gaye Alacacı ile Okan Şenozan’ın sunuculuğunu üstlendiği etkinliğin solistleri ise Boğaçhan Sözmen ve Elif Onaran idi. Sanatçılara piyanoda Çiçek Cihan, çelloda ise Bekir Dinçer eşlik etti.

Metin derlemesini Işık Kansu’nun, sahne uyarlamasını Eren Aysan’ın yaptığı “Babam Bir Karanfil Şimdi” isimli müzikli sahne gösterisinin yapımcılığını ise Mehmet Açıktan üstlendi.

GÜLDAL MUMCU: “SEVDİKLERİMİZİ ARAMIZDAN ALAN BU DÜZENE HER ZAMAN HAYIR DİYECEĞİZ”

Yakın tarihte haince katledilen gazeteci ve aydınların hayattan koparılışlarını anlatan “Babam Bir Karanfil Şimdi” isimli müzikli sahne gösterisi, çocuklarının sözleri üzerinden yapılan anlatımla duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Abdi İpekçi, Sebahattin Ali, Ahmet Taner Kışlalı, Ümit Kaftancıoğlu, Behçet Aysan, İlhan Erdost, Tahir Elçi, Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu’yu hatırlatan sözler ve hüzünlü şarkılar salondan büyük alkış aldı.

Etkinliğin sonunda “Sevdiklerimizi aramızdan alan ve bizi onlarsız bırakan bu düzene karşı her zaman hayır diyeceğiz” ifadelerinde bulunan Güldal Mumcu ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen sanatçılara alkışlar arasında çiçek takdim etti.

31 OCAK’A KADAR SÜRECEK

24 Ocak 1993 tarihinde öldürülen Uğur Mumcu ile 31 Ocak 1990 tarihinde öldürülen Prof. Dr. Muammer Aksoy’un ölüm yıldönümlerini belirleyen 24 Ocak-31 Ocak günleri arasındaki “Adalet ve Demokrasi Haftası” etkinliklerle sürecek. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ile Yılmaz Güney Sahnesi de etkinliklere hafta boyunca ev sahipliği yapacak. Hafta kapsamındaki etkinliklerin detaylı bilgilerine www.umag.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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