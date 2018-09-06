Adalet Bakanı’ndan Rahip Brunson açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Rahip Brunson davasının savcısının görev yerinin değişmesine ilişkin haberlere yönelik, “Brunson davasının savcısı değil iddianameyi hazırlayan savcının görev yeri değişti.”

Adalet Bakanı Gül Rahip Brunson ile ilgili olarak : “Bu rutin bir iş bölümüdür. Bunlar ihtiyaç halinde yapılan şeyler. İzmir Başsavcılığının yapmış olduğu tasarruftur. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür” dedi.

Bakan Gül af konusuyla ilgili de “Belki Akıncı davası ya da bir iki dava biraz sarkar ama bütün darbe yargılamalarının bu yıl sonunda sonuçlanacağını umuyoruz. Bu Türk yargısının bir başarısıdır” açıklamasını yaptı.