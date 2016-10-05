Açlık sınırı 1.492 TL

Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 492 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 252 TL olarak belirlendi.

Memur-Sen açlık ve yoksulluk sınırını araştırmasının Eylül ayı sonuçlarını açıkladı. Her ay düzenli olarak yapılan bu araştırmaya göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 492 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 252 TL olarak belirlendi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Eylül ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 492,743 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 252,398 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Eylül ayında Ağustos ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,25’lik bir artış yaşandı. Eylül ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 23,72’la salatalık, yüzde 14,96 fındık içi, yüzde 10,80 marul, yüzde 10,28 kabak, yüzde 8,78 patlıcan, yüzde 7,41 artışla nohutta belirlendi. Göze çarpan en fazla düşüşler ise yüzde 21,36 azalışla balık, yüzde 20,47 limon, yüzde 10,81 kavun, yüzde 10,55 elma, yüzde 8,75 üzüm, yüzde 7,78 azalışla tavuk eti madde fiyatlarında yaşandı.

Aydınlanma madde fiyatında ise Eylül ayında Ağustos ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi.

GİYİM, HABERLEŞME VE SAĞLIK’TA ARTIŞ YAŞANDI

Eylül ayında Ağustos ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 0,45’lik bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Ağustos ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 6,87 artışla çocuk eşofmanı, yüzde 6,19 artışla erkek pamuklu kazak, yüzde 4,07 artışla çocuk pamuklu kazak, yüzde 3,49 artışla çocuk çorabı madde fiyatları oldu. En çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 7,14 azalışla erkek tişörtü, yüzde 4,91 azalışla çocuk tişörtü, yüzde 3,51 azalışla etek, yüzde 2,5 azalışla kadın tişörtü madde fiyatlarında gözlemlendi.

Eylül ayında Ağustos ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,45’lik bir artış gözlenirken; Eylül ayında Ağustos ayına göre barınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,86’lik bir artış oldu. Eylül ayında Ağustos ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,4’lük bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Ağustos ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 3,1 artışla telefon ekipmanları ve yüzde 0,13 artışla cep telefonu görüşme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte haberleşme madde fiyatlarında Ağustos ayına göre herhangi bir düşüş gözlemlenmedi.

Eylül ayında Ağustos ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,28’lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,58 artışla derece, yüzde 0,19 azalışla diş çekme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,03’lük bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Ağustos ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 5,84 artışla sabun madde fiyatında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 4,36 azalışla misafir kolonyası madde fiyatında düşüş olduğu tespit edildi.

ULAŞIM VE EĞİTİM-KÜLTÜR FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Ulaşım madde fiyatlarında yüzde1,55’lik bir artış olduğu belirlendi. Ağustos ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 6,81 artışla, LPG dolum ücreti, yüzde 6,77 artışla mazot fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,13 azalışla uçak bileti ücreti madde fiyatında düşüş olduğu tespit edildi.

Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,89’luk bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Ağustos ayına göre değişimin yüzde 15,44 artışla spor müsabakalarına giriş ücreti, yüzde 11,67 artışla anaokul ücreti, yüzde 6,6 artışla fotoğraf makinesi, yüzde 5,72 artışla yurtiçi hafta sonu turları madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında 15,38 azalışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 7,08 azalışla Umreye gidiş ücreti madde fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.

Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 0,23’lük bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Ağustos ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 0,75 artışla musluk; yüzde 0,24 azalışla pencere (PVC) madde fiyatlarında oldu. (ANKA)

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