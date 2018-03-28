Ekonomide yine “geldi bahar ayları, açıldı kredi muslukları” durumu yaşanıyor. Bu defaki gerekçe de aynı; “ekonomiyi, piyasaları canlandırmak”. Anlaşılmayan; bir yanda “şöyle büyüdük, böyle büyüydük” şenlikleri yapacaksınız diğer yanda “çeyrekte yüzde 11, yıl genelinde yüzde 7 büyüyen bir ekonomiyi canlandırmak istiyoruz” diyeceksiniz?

O zaman ya bu büyüme hesaplarında ya da piyasalardan gelen haberlerde bir yanlışlık var. Zaten yüzde 11’lik büyüme açıklandığı vakit çoğu kesim, “biz bu büyümeyi hissetmedik” dememişler miydi?

Başbakan Yıldırım’ın son grup toplantısında yaptığı konuşmaya bakarsak ekonomiyi canlandırmak için bu yıl da yine ucuz krediler, vergi, prim indirimleri, teşvikler, destekler yağacak. Tıpkı geçen yıl bu zamanlar olduğu gibi uçana kaçana yine bol keseden krediler dağıtılacak, üstelik bunların kapsama alanı daha da genişletilecek.

Çeyiz parasından bekâr çalışanlara, emekliden spor kulüplerine, evinin duvarına enerji paneli taktırandan kreş açanlara kadar kimi arsanız var. Örneğin, 2-5 arasında çocuğunuz varsa ve İŞKUR’un meslek edinme kursuna katılırsanız 400 lira bakım parası alacaksınız. Geçen yıl da babaannelere benzeri yardım yapılmıştı. Şimdi bu projenin pilot uygulaması bitmiş, işe yaradı mı yaramadı mı ona bakılıyormuş.

Yayınlanan torba yasanın her satırında teşvik, kredi var zaten. Kimileri bunları devrim gibi kararlar yürürlükte diye nitelendirilebilir ama en önemli uygulama kamunun nakit akışının tek hesapta toplanması.

Kredi musluklarını açın da bu musluktan akacakların kaynağı nereden sorusu yanıt bekliyor.

MERKEZ FAİZİ DÜŞÜRSÜN

Bankacılık en fazla net kar sağlayan sektör. Geçen yılki rakamlara bakılırsa en az yüzde 25’in üzerinde kâr sağlamıştı. Bunun üzerine “madem bu kadar kâr sağlıyorsunuz, indirin şu faizleri, açın yatırımcının önünü” diye baskı kurulmuştu.

Bu mantıkla Merkez Bankası’nın 2017 kârına ne diyeceğiz? Banka geçen yıl yaptığı işlemlerden sağladığı kâr yüzde 92’nın artarak 18.3 milyar liraya ulaşmış.

Merkez Bankası’nın kârının büyük bölüm bankalara verdiği kredilerden olduğuna göre bu faiz oranını düşürebilir. Böyle bir şey mümkün mü? Hayır. Bu durumda bankalara kalkıp “faizleri düşürün” demek çelişkili oluyor.

#DİREN TL#

Mart ayı başından buyana dünyanın en hızlı değer kaybeden parası unvanı taşıyan Türk Lirası dolarda 3.97-3.99, avroda 4.94-4.96 bandına yerleşti. Tüm tahminler beklentiler, doların 4, avronun 5 lira ve üstüne doğru gideceği.

Son bir haftadır yurt içi piyasalarda dolar tam 3.99’a geldiğinde hemen aşağılara iniyor. Avro da benzeri oynama yaşanıyor.

Bu satırları yazdığımız 28 Mart 2018 Çarşamba sabah saatlerinde (saat 11.00’da) lira; dolar karşında 3.999, avro karşısında 4.9560 değerindeydi. Birazdan, akşama doğru veya gece yarısı bir kriz çıkarsa veya bir olumsuz veri gelirse, bu satırların anlamı kalmayacak.

Yine de desteksiz iyi direniyor “milli ve yerli” paramız.