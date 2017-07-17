Çankaya Belediyesinin 17-30 Temmuz tarihleri arası düzenleyeceği Açık Hava Sinema Etkinlikleri ilk olarak 100. Yıl Pazar yerinde Yaşamak Güzel Şey filmi ile başlıyor. 2 hafta boyu sürecek olan film gösterimlerine tüm vatandaşlar davetli.

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Etkinlikleri “Yaşamak Güzel Şey” filmiyle başlıyor. 2 hafta boyu sürecek olan etkinliklerde ilk perde 100. Yıl pazar yerine kurulacak. 2 farklı filmle Çankayalılara keyifli saatler yaşatacak olan etkinlikler 100. Yıl, Karapınar, Türközü, Seyran, Çayyolu, Dikmen ve İncek dahil olmak üzere 7 farklı mahallede gerçekleşecek.

17-23 Temmuz tarihleri arası Yaşamak Güzel Şey, 24-30 Temmuz tarihleri arası ise Ekşi Elmalar filmleri aynı adreslerde izleyici ile buluşacak. He akşam saat 21.00’da başlayacak olan sinema keyfinde Çankaya Belediyesinin mısır ikramı da olacak.

2016 ve 2017 yılında gösterime giren iki farklı filmin gösterileceği etkinlikte izleyiciler yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı’nın oturduğu “Yaşamak Güzel Şey” ve yine yönetmenliğinde Yılmaz Erdoğan’ın olduğu “Ekşi Elmalar” filmleriyle buluşacak.

İLK HAFTA MÜFİT’İN ÖYKÜSÜ İZLEYİCİ KARŞISINDA

Çankaya’da ilk hafta Müfit Can Saçıntı’nın “Yaşamak Güzel Şey” adlı eseri perdeye yansıyacak. Üçüncü uzun metrajlı filmiyle yeniden sinemaseverlerin karşısına çıkan Müfit Can Saçıntı, eserinde yaşam koşullarına boyun eğen, pısırık bir adam olan Müfit’in başına gelen talihsiz bir olaya başkaldırması ile anti kahramana dönüşmesinin ve hayatın güzelliklerini keşfetmesini konu ediniyor. Açık hava sinema günlerinde ikinci hafta Yılmaz

Erdoğan’ın Ekşi Elmalar filmi izleyici ile buluşacak.

Film Gösterimleri yer ve tarihleri şu şekilde olacak

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY

18 Temmuz 2017 – Karapınar Çankaya Evi Yanı

19 Temmuz 2017 – Metin Oktay Ortaokulu Yanı-Türközü

20 Temmuz 2017 – Özgülük Parkı-Seyran

20 Temmuz 2017 – Ahlatlıbel Atatürk Parkı-İncek

21 Temmuz 2017 – Atapark- Çayyolu

22 Temmuz 2017 –Ahmet Arif Parkı-Dikmen

23 Temmuz 2017 – 100. Yıl Çankaya Parkı

EKŞİ EMALAR

24 Temmuz 2017 – 100. Yıl Pazar Yeri

25 Temmuz 2017 – Karapınar Çankaya Evi Yanı

26 Temmuz 2017 – Metin Oktay Ortaokulu Yanı-Türközü

27 Temmuz 2017 – Özgülük Parkı-Seyran

27 Temmuz 2017 – Ahlatlıbel Atatürk Parkı-İncek

28 Temmuz 2017 – Atapark-Çayyolu

29 Temmuz 2017 – Ahmet Arif Parkı-Dikmen

30 Temmuz 2017 – 100. Yıl Çankaya Parkı