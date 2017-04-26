Avrupa Birliği bizi yedek kulübesinde bekletiyor, çok formda olduğumuz zamanlarda bile oyuna almıyordu. Şimdi yeni bir hamle daha yaptı, sarı kart gösterip kulübeden tribüne gönderdi.

Bu hareket karşısında yapmamız gereken 7 şey var:

1)Türkiye için giderek büyük sorun haline gelen Suriyeli mültecilere kıyılarımızı da sınır kapılarımızı da sonuna kadar açmalı, Avrupa’ya geçişleri için elimizden gelen her kolaylığı göstermeliyiz.

2)Hiçbir AB ülkesinden ihracatımızdan fazla ithalat yapmamalıyız. Örneğin bir ülkeden 5 milyar dolarlık ithalat yapıyorsak en az 5 milyar dolarlık ihracat şartı getirmeliyiz.

3)Avrupa’dan gelen ve bizim için tehdit oluşturan kişileri hemen geri göndermeli, ama onlarla ilgili bilgileri paylaşmamalıyız. Söz konusu ülkelerle her türlü istihbarat işbirliğini kesmeliyiz.

4)AB ülkelerinde çalışan vatandaşlarımızın tasarruflarını Türkiye’de değerlendirmeleri için teşvik edici önlemler almalı, bunun yasal altyapısını en kısa zamanda hayata geçirmeliyiz.

5)Uluslararası alanda yoğun bir kampanyaya girişerek, başta PKK ve FETÖ olmak üzere Türkiye aleyhine çalışan terör örgütlerine hüsnü kabul gösteren Avrupa ülkelerini dünyaya teşhir etmeliyiz.

6)Bizi kesinlikle istemeyen bir birliğe girmek için çırpınıp ah vah çekmek yerine, Avrupa dışındaki ülkelerle eşit, güçlü yeni ittifaklar kurma arayışına girmeliyiz.

Ve, en önemlisi de şu madde tabii:

7)Demokrasisiyle, hukuk devleti anlayışıyla, yargı bağımsızlığıyla, düşünce ve ifade özgürlüğüyle örnek bir ülke haline gelmeli, “Çağdaş bir ülke olmak için AB’ye ihtiyacımız yok” mesajını dünya aleme açıkça göstermeliyiz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...