AB'nin türkiye’den alıp yerleştirdiği mülteci sayısı 14 binde kaldı

Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye’den alıp yerleştirdikleri göçmen ve mülteci sayısının 14 bin düzeyinde kaldığına dikkat çekilirken Avrupa Komisyonu, toplam 160 bin göçmen ve mülteci almayı taahhüt eden üye devletleri sözlerini yerine getirmemeleri halinde yasal işlem başlatmakla tehdit etti.

Kathimerini gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun Yunanistan ve İtalya’da iltica talebinde bulunan göçmen ve mülteciyi almayı reddeden üye devletler üzerindeki baskıyı artırdığını, Komisyon’un ilk kez yasal işlemler başlatmakla tehdit ettiğini yazdı.

2015 anlaşması uyarınca bu yılda Yunanistan ve İtalya’dan toplam 63 bin göçmen ve mültecinin alınarak AB ülkelerine yerleştirilmesi gerektiğini ancak bu rakama ulaşılmasına pek ihtimal verilmediğini kaydeden gazete, anlaşmanın uygulamaya başlamasından bu yana Yunanistan ve İtalya’dan toplam 13 bin 546 göçmen ve mültecinin diğer AB ülkelerine yerleştirildiğini vurguladı.

Bu arada, Avrupa Komisyonu’nun Göç’ten Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos dün yaptığı bir açıklamada AB üyelerinin taahhütlerini yerine getirmemeleri için herhangi bir bahanenin bulunmadığını belirterek “Eylül’e kadar elde tutulur sonuçlar olmaması durumunda sözlerini yerine getirmeyen ülkeler hakkında yasal işlemlerin başlatılacağı” uyarısını yaptı. Avramopoulos, Komisyon’un “yetkilerini kullanmakta tereddüt etmeyeceğinin” altını çizdi.

TÜRKİYE’DEN ALINIP YERLEŞTİRİLEN MÜLTECİLER

Kathimerini, şimdiye kadar sadece Lüksemburg, Malta ve Finlandiya’nın taahhütlerine uyduklarına dikkat çektiği haberinde “Türkiye’den alınıp yerleştirilen göçmen ve mültecilere gelince AB ülkeleri, şimdiye kadar 3 bin 565’si Suriyeli olmak üzere toplam 14 bin 442 kişiyi aldılar” dedi.

Haberde Türkiye ile AB arasında Mart 2016’da imzalanan mülteci anlaşmasının şimdiye kadar sonuç verdiği vurgulanırken de Yunan adalarına ulaşan göçmen ve mültecilerin sayısının günlük ortalamasının 10 binden 43’e kadar düştüğüne dikkat çekildi.

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