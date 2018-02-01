Donalp Trump’ın başkanlığa seçilmesini heyecanlar karşılayanlar derin bir hayal kırıklığı yaşıyorlar bugün. Oysa, Hillary Clinton başkan seçilseydi değişen bir şey olmazdı.

ABD’yi başkanlar değil, silah tüccarları yönetiyor çünkü.

Başkanların rolü, dünyanın çeşitli bölgelerinde krizler çıkarmaktan, etnik ve dinsel kavgaları körüklemekten, yani silah tüccarlarına pazar açmaktan ibarettir sadece.

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İşte bu nedenle Trump’ın Ortadoğu sorununa yaklaşımı, silah tüccarlarının ekmeğine yağ, daha doğrusu kan sürmeyi hedefliyor.

Şu hale bir bakın:

Ortadoğu’nun İran’dan Irak’a, Suriye’den Lübnan’a, İsrail’den Filistin’e, Katar’dan Ürdün’e, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Umman’a, Kuveyt’ten Bahreyn’e tüm ülkeleri harıl harıl silahlanıyor.

Son bir yıl içinde ABD sadece Suudi Arabistan’a 100 milyar doların üzerinde silah sattı.

Ve işi terör örgütüyle işbirliğine kadar götürdüler, PKK-PYD-YPG’ye 4 bin tır dolusu silah taşıdılar.

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ABD’nin daha doğrusu silah tüccarlarının kârlı ve kanlı politikasıyla tek başımıza mücadele etmemiz zor.

Dünyanın, ABD’ye ve onu yöneten tüccarlara karşı ortak tavır alması gerekiyor.

Şimdilik zor, hatta imkansız bir şey bu.

Ama dünya huzur bulmak istiyorsa bunu er ya da geç başarmak zorunda.