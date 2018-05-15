Keçiören Belediyesi’nin Filistin Büyükelçiliği ile ortaklaşa Nakbe’nin 70. Yıl Dönümü dolayısıyla “Dönüş hakkımız sonsuza kadar kaybolmayacaktır” sloganıyla düzenlediği programda “Filistin’in başkenti Kudüs’tür” vurgusu yapılarak ABD’nin kararı kınandı.

Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen programa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, Libya Büyükelçisi Abdurrazaq Mukhtar Abdulqader, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Keçiören Müftüsü İhsan İlhan, Elçilik temsilcileri, Meclis Üyeleri, Filistinliler ve vatandaşlar katıldı. Kuran Tilaveti ile başlayan programda Amerika’nın büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasıyla Ortadoğu barışına yeniden bir dinamit konduğunu ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Dünyanın karşı çıktığı bu garabet kararı uygulayarak, İsrail’in kuşatması sonrası gözyaşı, kan ve zulümle anılır olan Kudüs’ün, Ramazan’ı Şerif öncesi yeniden şiddetle, kanla, zulümle anılmasına hizmet etmiştir. Kudüs İslam dünyasının göz bebeği, haklı davası, manevi tacı ve meşru sancağıdır, bu gerçeği hiçbir hüküm değiştiremez. Bu kararı bir kez daha reddediyoruz. Amerika sorunun bir parçası olmayı tercih ederek, Ortadoğu barış sürecindeki arabuluculuk rolünü yitirmiş ve bölgedeki barış umutlarını da boşa çıkarmıştır.” ifadelerini kullandı.

Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının, bölgede kalıcı barış için yegane yol olduğunu vurgulayan Ak, “Müslümanların kırmızı çizgisi, ilk kıblesi Kudüs’le ilgili bu karar İslamiyete hakaret, insanlığa ihanettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Filistin’e sahip çıkmak sadece Filistinli çocukların görevi değil tüm Müslümanların müşterek vazifesidir. Baskı, tehcir ve ayrımcılık politikaları son bulmadıkça Filistin özgürleşemez. ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını ve Nakbe’nin 70. yılını protesto eden Filistin halkına uygulanan şiddetin bir an evvel durdurulmasını istiyoruz. Bugün şehit olan ve tarih boyunca Filistin davasına gönül vermiş tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz.

İnşallah uluslararası toplumun vicdanı bu yangını büyümeden söndürür, ABD’nin ve İsrail’in haksız ve yayılmacı politikalarına karşı dik duran ve 70 yıldır direnen Filistin’e bir gün adalet gelir. Bu kararı alan, uygulayan Netanyahu ve Trump gidecek ama Filistin ve Kudüs kalacak. Biz buna inanıyoruz.” dedi. Ak’ın Filistin davasını sahiplenen ve en üst perdeden İsrail’in haksız politikalarına karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmesi ise salondan büyük alkış aldı.

MUSA GELECEK, FİRAVUNU YENECEK

Sık sık “Bir Musa gelecek, firavunu yenecek”, “Kudüs evimiz kırmızı çizgimiz” sloganlarının atıldığı programda Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa da 70 yıl önce dedelerinin uğradığı zulüm ve acılara bugün torunların maruz kaldığını belirterek, “Ne kadar zulmederlerse etsinler göç etmeyeceğiz ve mutlaka kazanacağız. Yeniçağ’ın bu en büyük musibetinin üzerinden 70 yıl geçti. Elimizden alınan haklar için ağlamıyor, bu hakları almak için ant içiyoruz.” dedi.

Filistin halkının direnişinin gurur verici olduğunu söyleyen Faed Mustafa sözlerini şöyle sürdürdü; “Özgürlük Filistin halkının umududur. Trump ve yönetiminin kararı yanlıştır, Kudüs Müslüman ve Araptır, işgalcilerle kutlama yapanları tarih affetmeyecektir. 6 Aralık 2017 tarihinde bu kararın alınmasının ardından ABD’yi de dökülen kanların sorumlusu olarak görüyoruz.”

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Destek ve yardımları için Türkiye’ye ayrı bir parantez açan Mustafa, “Arap ve İslam dünyasına olan inancımızı yitirmedik, davamızı sahiplenen Türkiye hükümeti ve halkına şükranlarımı sunuyorum.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Filistin davasının büyük güçlerin desteğiyle insanlık tarihinin gördüğü en büyük sistematik işgal olduğunu belirten Libya Büyükelçisi Abdurrazaq Mukhtar Abdulqader, “Öldürme, işgal, yerinden etme, kutsal yerlere yapılan saygısızlıklar 70 yıldır devam ediyor. Onurlu Filistin halkı davalarına olan inançlarını kaybetmediler. Amerika’nın haksız kararını reddediyoruz. Büyük Filistin halkının mücadelesi boşa gitmeyecek ve kötülük kazanmayacak. Toplumun her kesimine bunu anlatmalı, ortak duyarlılık oluşturmalıyız. Haklar satılamaz, satın alınamaz.” dedi.