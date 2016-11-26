ABD’ye dünyayı dar etmiş adamdı Castro!

110 bin kilometrekarelik bir adaya sıkışmış 11 milyon nüfuslu ülkesini dünya siyasetinde söz sahibi yapmış, ABD’ye adeta pösteki saydırmış bir liderdi Fidel Castro.

ABD desteğiyle ayakta duran ve Küba’yı keyfince yöneten diktatör Batista’yı devirerek 1959’da iktidara geldi, 50 yıla yakın etkin biçimde görevde kaldı.

Yönetimi ele geçirir geçirmez yaptığı ilk işlerden biri toprak reformu ve özel sektör işletmelerini kamulaştırmaktı.

Burnunun dibinde Komünist bir rejimin kurulması ABD’yi çok rahatsız etti. Castro’ya defalarca suikast düzenlemek istedi ama başarılı olamadı.

Küba’ya yönelik 1960’da gerçekleştirilen Domuzlar Körfezi Çıkarması da fiyaskoyla sonuçlandı.

ABD’nin düşmanca tavırları Castro’yu SSCB’ye yaklaştırdı.

1962’de SSCB’nin nükleer füzelerinin Küba’ya yerleştirilmesini kabul etmesi ortalığı iyice karıştırdı.

ABD’nin rejim karşıtı Kübalıları istemesi üzerine bu ülkeye büyük bir şok daha yaşattı: Gönderdiği Kübalıların arasına binlerce suçluyu ve akıl hastasını da kattı.

Eğitime çok önem verdi. Bazı kaynaklara göre ülkesinde okuma-yazma oranı yüzde 100’e yaklaştı.

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Uzun yıllar dünyanın dört bir yanında Komünizme inanmış partilere, kuruluşlara, liderlere ilham kaynağı oldu.

Küba halkı onun döneminde refahı göremedi ama eşit olmanın, bir yerde yoksulluğu paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Küba’ya giden bir gazeteci arkadaşım izlenimlerini şöyle özetlemişti:

“Hayret edilecek bir şey! Çok yoksullar ama aynı zamanda çok mutlular… Hemen hepsinin yüzünde kocaman bir gülümseme var ve sokaklardan kahvelere nereye gitsek hareketli Küba şarkılarının eşliğinde coştuklarını, oynadıklarını, eğlendiklerini gördük.”

Dünyada Atatürk’ü en iyi anlayan liderlerden biriydi Castro. Şu sözleri bunun kanıtıdır:

Atatürk büyük bir asker, döneminin en önemli liderlerinden biridir. O’nun yaptıklarını ben başaramazdım. Asıl devrimci Atatürk’tür. Bu kadar büyük bir devrim yaptım ama Atatürk’ün yaptıklarını başaramazdım.

Atatürk, 1919’da Anadolu’dan düşmanları kovmak için Bandırma Gemisi’yle Samsun’a çıktı. Ve anti-emperyalist bir savaş verdi ve zafere erişti. Biz, Atatürk’ün bu devrimci savaşından etkilendik-esinlendik ve tam 40 yıl sonra, 1959’da Granma Gemisi’yle Havana’ya çıktık. Ülkemizden emperyalistleri ve işbirlikçisi Faşist Batista rejimini yıkmak için. Biz de zafere eriştik. Bizim ve tüm mazlum halkların esin kaynağıdır Devrimci Kemal Atatürk…”

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