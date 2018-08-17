Galatasaray Kulübü 2’nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Emre Akbaba ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün forma sırt sponsorluk anlaşması sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abdurrahim Albayrak, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Akbaba’ya verilecek ücret konusunda anlaşma sağlayamadıklarını ifade etti. Albayrak, “Bizim verebileceğimiz para 3 milyon Euro ve o rakama da anlaşamadık” dedi.

Albayrak’ın Emre Akbaba ile ilgili açıklaması şu şekilde: “2-3 aydan beri sevgili Hasan başkan ile birlikte, Emre Akbaba ile konuşuyoruz. Ankara’da, 1 saate yakın konuşma yaptık. Sevgili başkan bizden 7 milyon Euro istedi. Son sezonu olan bir futbolcuya böyle para vermemiz mümkün olmaz. Biz buraya 100 TL’nin hesabını yaparak geldik. Biz 2,5 milyon Euro teklif vermiştik sevgili başkana ve 3 milyon Euro’ya çıktık.

Dün Hasan başkanı davet ettim, uzun uzun konuştuk. Bizim verebileceğimiz para 3 milyon Euro’dur ve o rakama da anlaşamadık. Futbolcu; “Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray‘a gitmek istiyorum” diyor. Bugün bir görüşme daha yapacağım. Emre’nin kafasını çelmek için; “Galatasaray’a gidiyorsun ama seni Şampiyonlar Ligi’nde oynatamazlar” demişler, öyle bir şey yok. Hasan Başkan Alanya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı. Futbolcu Galatasaraylı. Şu anda Emre’nin gitmesi için zorluyorlar. Bir futbolcu bana, ‘Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe‘ye gitmek istiyorum’ derse, ben o futbolcuyu almam.”