Abdullah Gül Müzesi’ni, Erdoğan ve Gül birlikte açacak

Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yaşamının anlatılacağı ve kişisel eşyaları ile kendisine hediye edilen bazı objelerin sergileneceği Kayseri’deki müzenin açılışına 4 Aralık Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan da katılacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve ‘Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi’ adı ile açılacak müzede, bakanlık, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapan Abdullah Gül’ün yaşamı ile ilgili önemli bilgiler yer alacak.

Müzede aynı zamanda kütüphane de bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi’nde, Gül’ün kişisel eşyalarının yanı sıra, kritik süreçlerde yaptığı konuşmalar, daha önce hiç yayınlanmamış fotoğrafları ve yakın tarihe ışık tutacak bazı yazışmaları da bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı isterse, müze için çeşitli devlet kurumlarından personel de görevlendirebilecek. Söz konusu müze-kütüphane, 7 bin metrekare alanlı 3 binadan oluşacak.

DARBE GİRİŞİMİ NEDENİYLE AÇILIŞ ERTELENMİŞTİ

Kayseri’de Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yerleşkesi içerisinde kurulan müzenin 24 Temmuz’daki açılışı, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi nedeniyle ertelenmişti. Müzenin açılışı, 4 Aralık Pazar günü yapılacak ve açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bildirildi.

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