Günlerdir cumhurbaşkanlığı adaylığı siyasetin gündemde olan Abdullah Gül, Cuma namazı çıkışında yarın (28 Nisan 2018) konuya ilişkin basın toplantısı ile açıklamalar yapacağını belirterek şunları söyledi:

Ülkemiz olağanüstü seçime gidiyor. Önce memleketimiz için hayırlı olsun. Şüphesiz ki seçim deyince beklentiler, tartışmalar bunlar da bunun bir parçası, bunlardan kaçınılamaz. Memleketin geleceğinden kaygı duyan tartışan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır.

Bugünlerde bu tartışmalar olurken benim ismim etrafında da herkes bir şeyler söylüyor. Bunlara bir cami önünde açıkçası konuşmak, düşüncelerimi açıklamak istemem. Yarın sizi çağıracağım. Detaylı olarak yarın anlatacağım.

Şimdi Gül’ün bu sözlerindeki siyasi şifreleri çözelim:

– Gül aday olmayacak

Çünkü; Abdullah Gül ile Saadet Partisi Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda anlaşsalardı yarın birlikte bunu kamuoyuna açıklarlardı.

Çünkü; Gül aday olsaydı bunu çok büyük bir miting ya da salon toplantısında gövde gösterisi işe açıklarlardı

Çünkü; Eğer aday olsaydı gazetecilere adaylığını açıklayacağı tarihi beklemelerini söylerdi

Gelelim Gül’ün siyasi durumuna.

Recep Tayyip Erdoğan çok yakını olmaktan öte “kardeşim” unvanı verdiği Abdullah Gül’ün kendisine rakip bir pozisyon içinde hiç bir resmi açıklama yapmadan beklemede kalması Erdoğan’ı çok üzdü ve kızdırdı.

Gül’ün aday olmasının AKP oylarından en az %10 kayba neden olacağını gören Erdoğan bu rakamın ayni zamanda Cumhurbaşkanı seçilmesine de engel olacağını anletlerden görünce kızgınlığı öfkeye dönüştü.

Eski Başbakan Abdullah Davutoğlu Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve sözcüsü İbrahim Kalın’ı da Gül’e gönderen Erdoğan aday olmaması için baskı oluşturdu.

Sonuç olarak Gül’ün cuma namazı sonrası yaptığı açıklama gösterdi ki kardeş kardeşe ihanet etmeyecek.

Nereye kadar mı?

25 Haziran sabahına kadar… Sonrası AKP Genel Başkanlığı ki Allah Kerim…