EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, ABD’nin Suriye’de bir askeri üssü bombalamasının bundan sonraki katliamları önleme etkisi olacağını zannetmediğini söyledi. ABD’nin askeri üssü bombalasının gösteriş olduğu görüşünü savunan Zeybekci, “Suriye yönetiminin böyle bir katliamdan vazgeçeceğini, masum insanları katletmekten vazgeçeceğini, bunun ciddi engelleyici etkisinin olacağını ben zannetmiyorum. Bu saldırı, bu müdahale, sözle yapılan söylemlerin belki bir tık üzeridir” dedi.

Denizli’de referandum çalışmalarını sürdüren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli İhracatçılar Birliği’nin hizmet binasında Eximbank Denizli Şubesi’nin açılış törenine katıldı. Bakan Zeybekci daha sonra, Mikro Kredi Kullanan Girişimci Kadınlarla Halk Eğitim Merkezi’nde referandum çalışmaları kapsamında bir araya geldi. Kadınlara seslenen Zeybekci, ardından gazetecilerin ABD’nin Suriye’de bir askeri üssü bombalaması ve doların yükselmesiyle ilgili sorularını yanıtladı.

ABD’NİN SALDIRISINI GÖSTERİŞ OLARAK NİTELEDİ

ABD’nin Suriye’ye yaptığı saldırıyı gösteriş olarak niteleyen Bakan Zeybekci, şunları söyledi:

“Suriye’de kimyasal bir katliamdan sonra, yüzbinlerce masum insanı katlettikten sonra, Basra harap olduktan sonra sadece bir gösteriş olsun diye, Suriye’de askeri üssün ABD tarafından bombalandığını duyduk. Bu bir anlam ifade eder mi, eder. Bundan sonraki katliamları önleme etkisi olur mu, ben zannetmiyorum. Suriye yönetiminin böyle bir katliamdan vazgeçeceğini, masum insanları katletmekten vazgeçeceğini, bunun ciddi engelleyici etkisinin olacağını ben zannetmiyorum. Çünkü 5-6 yıldan beri yüz binlerce insan, masum çocuk, bebek, yaşlı insan katledilirken sadece sözde kalan şeyler var. Bu saldırı bu müdahale sözle yapılan söylemlerin belki bir tık üzeridir. Arkasının geleceğini ve köklü bir çözüm olacağının, oradaki zulmün biteceğinin göstergesi değildir” dedi.

“KURLARDAKİ HAREKET 1-2 GÜNLÜK DALGALANMA”

Doların yükselmesini değerlendiren Bakan Zeybekci, “Aldığım teknik bilgilere göre Türk varlıklarına yoğun bir talep var. Yani Türk kağıtlarına, Türk borçlanma senetlerine, hazine bonolarına yabancı talebi var. Ama bu arada bir şekilde de dövizle ilgili spekülatif bazı adımları son bir iki defa denemek gibi gayretleri var. Bunun ben hafta başından itibaren farklı şekilde rahatlayacağına inanıyorum. Türkiye’nin bu spekülatif hareketleri de geri bırakacağına inanıyorum. Bütün göstergelerimizin gerek kurda, gerek faizde, gerek de uluslararası piyasalardaki Türk tahvillerine, Türk ürünlerine olan taleplerin artarak yükselerek devam edeceğine inanıyorum. Onun için bunların bir iki günlük hareket olduğuna inanıyorum. Diğer taraftan da bahane bulmak isterseniz de her türlü bahaneyi buluyorsunuz. Vay ‘İşte ABD’nin Suriye’ye müdahalesi şöyle algılandı, böyle algılandı’ diye ama sonuç olarak Türkiye inşallah 16 Nisan’dan sonra sağına, soluna, arkasına bakmadan ileriye doğru güçlü adımlarla bir daha istikrarla ilgili tereddüde düşmeden yoluna devam edecek” diye konuştu.

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