ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ortadoğu’da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İsrail, Ürdün ve Türkiye’yi ziyaret ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bakan yardımcılarından Joel Rayburn’un dört günlük ziyarette Jeffrey’e eşlik ettiği belirtildi. Bir süre önce ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye özel temsilciliğine getirilen emekli Büyükelçi Jeffrey, yeni görevi kapsamında ilk uluslararası ziyaretini gerçekleştiriyor.

Bakanlık açıklamasında İsrail’de üst düzey yetkililerle görüşecek olan Jeffrey’nin Amerika’nın İsrail’le “ortak çıkarlarını ilgilendiren konuları” ele alacağı, ayrıca İsrail’in güvenliği ve “İran’ın bölgede istikrarı bozucu girişimleri” kapsamında Suriye krizinin ele alınacağı belirtildi.

Geçmişte Ankara büyükelçiliği de yapan James Jeffrey’in bu ziyaretlerde kilit müttefikler ve ortaklarla görüşeceği bildirildi.