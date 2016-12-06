ABD’li Medya: ‘Yunanistan, Ankara’nın istediği üç askeri vermiyor’

Atina’da bir mahkemenin, 15 Temmuz’un ardından Yunanistan’a sığınma talebinde bulunan darbeci subaylardan üçününün iadesine karşı çıkması, Türkiye’nin Fethullah Gülen’in iadesini istediği ABD’de medyanın dikkatini çekti.

Amerika’nın Sesi (VOA), bu gelişmeyi “Yunanistan’dan Türkiye’ye ret” sözleriyle duyurdu.

VOA, “Yunanistan’dan Türkiye’ye Ret” başlığı ile verdiği haberde “Yunanistan’da mahkeme 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla Ankara tarafından iadesi istenen üç askeri vermiyor. Darbe girişiminin ardından toplam sekiz Türk askeri Yunanistan’a sığınmıştı” dedi.

Kararın, savcının pilot ve teknik ekibin Türkiye’ye iade edilmesi durumunda hayatlarının tehlikede olacağını belirtmesi ardından geldiğine işaret edildiği haberde savcı ayrıca Türk yetkililerin suçlamalar için gerekli kanıt sunamadıklarını da kaydettiğini dikkat çekildi.

VOA, mahkemenin kararı üzerine Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın iadenin gerçekleşmesi gereğini vurguladığı açıklamasına da yer verdiği haberinde “Söz konusu üç kişinin önümüzdeki günlerde serbest bırakılması bekleniyor, ancak Yunanistan’da mülteci statüsü alıp almayacakları belli değil. Helikopterdeki sekiz kişi de Yunanistan’a sığınma başvurusu yaptı. Sekizinden yedisinin sinin başvurusu reddedildi ancak itiraz hakkı bulunuyor” dedi.

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