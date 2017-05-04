DEAŞ Karşıtı Koalisyon Güçleri’nin Sözcüsü Amerikalı Albay John Dorrian, Bağdat’tan canlı bağlandığı Pentagon’daki basın toplantısında terör örgütü PKK’nın, ABD’nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) bir parçası olduğunu söyledi. Dorian, soruyu soran gazetecinin, “Açıklığa kavuşturmak için soruyorum, PKK’nın SDG’nin bir parçası olduğunu mu söylediniz” sözleri üzerine, “Öyle mi dedim, YPG demek istedim” diyerek sözlerini düzeltti.

Sözcü Dorrian, Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında koalisyon güçlerinin Suriye ve Irak’taki operasyonlarına ilişkin soruları yanıtladı. Bağdat’tan canlı bağlandığı Pentagon’da basın mensuplarının Rakka operasyonuna ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin YPG’ye bakış açısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova’da YPG ile işbirliği yapan ülkeleri eleştirdiğine ilişkin değerlendirmesi, Türkiye’nin YPG’ye yine saldırıp saldırmayacağı konusundaki değerlendirmesi sorulan Dorrian, “Burada çok iyi anlaşılması gereken bir şey var. Türkiye ile uzun geçmişi olan bağlarımız var ve önemli bir NATO müttefiki. Kuzey Suriye’de IŞİD’e karşı mücadelede çok etkinler, katkıları ortada. Aralarında Dabık’ın da bulunduğu IŞİD’in elinde olan bazı bölgeleri geri aldılar. Türkiye bu mücadelede çok etkili. PKK’ya gelince, onlar Suriye Demokratik Güçleri’nin bir parçası. Suriye Arap Koasliyonu da SDG’nin bir parçası. Rakka’yı izole etmekteler. 800 bin kilometreden fazla bir alanı geri düşmanın elinden geri aldılar. SDG ile ortaklığımızı sürdüreceğiz, güvenilir ve IŞİD’e karşı etkili olduklarını kanıtladılar” dedi.

Soruyu soran gazetecinin, “Netleştirmek için soruyorum. PKK, SDG’nin bir parçası m dediniz’ sözleri üzerine “Öyle mi dedim? YPG dedim ben” diyerek düzelten Dorrian, basın toplantısını izleyen gazeteciler arasında gülüşmelere yol açtı. Dorrian, “YPG, SDG’nin bir parçası. Bu Suriye Arap Koalisyonu’nu da içeriyor” diye konuştu.

Dorrian, önceki hafta Türkiye-Suriye sınırında YPG’lilerle birlikte devriye gezmeye başlayan Amerikan zırhlılarıyla ilgili soruya da, “Suriye’nin kuzeyinde bazı birliklerimiz var. Orada bazı devriye görevlerini icra ediyoruz. Bunların amacı herhangi bir güvenlik olayını gözlemek ve rapor etmek. Sınırın iki tarafındaki müttefikimiz Türkiye ile iş birliği yaptığımız güçlerin güvenliğine bağlılığımızı göstermektir” karşılığını verdi.

Dorrian, Kuzey Suriye’de ABD ve PKK bayraklarının aynı karede görüldüğü devriye fotoğraflarını kendisinin görmediğini, buna ilişkin bir değerlendirme yapamayacağını söyledi.

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