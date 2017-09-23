Avrupa Birliği’nde Müslümanların yüzde 76’sı gibi büyük bir bölümünün yaşadıkları ülkelere çok bağlı hissettiği belirlendi. Avrupa Temel Hakları Ajansı’nın araştırmasına göre Müslümanlara en çok ayrımcılık Yunanistan ve Hollanda’da yapılıyor.

AB’ye bağlı Avrupa Temel Haklar Ajansı’nın (FRA) 15 AB ülkesinde ikamet eden 10 binden fazla Müslüman’ın katılımıyla ile gerçekleştirdiği araştırmada AB’de azınlıklara yapılan ayrımcılık incelendi.

-“MÜSLÜMANLARIN DEMOKRATİK KURUMLARA GÜVENİ GENEL NÜFUSA GÖRE YÜKSEK”-

FRA Direktörü Michael O’ Flaherty de, araştırmanın sonuçlarının Müslümanların ikamet ettikleri ülkelerle entegre olmadıkları savlarının gerçeği yansıtmadığını gösterdiğini belirterek, “Tam aksine, (Müslümanların arasında) demokratik kurumlara olan güveninin genel nüfusa göre çok daha yüksek olduğunu görüyoruz” dedi. Buna karşın O’Flaherty, her ayrımcılık olayı ve nefret suçunun Müslümanların entegrasyonunu olumsuz etkilediği uyarısını yaptığı açıklamada, “İnsanları ve toplulukları uzaklaştırma riski var, bunun da potansyel tehlikeli sonuçları olur” sözlerini de kullandı.

Bu arada, araştırmayı yansıtan Hollanda basını da, AB ülkelerindeki Müslamanların Yunanistan’dan sonra en çok ayrımcılığı Hollanda’da gördüklerini vurguladı. Hollanda’daki Müslümanların yüzde 42’sinin ayrımcılık yaşadıklarına dikkak çekilirken bu oranın, yüzde 27 olan araştırmanın kapsadığı diğer ülkelerin ortalama oranını iyice aştığının altı çizildi.

-ARAŞTIRMANIN DİĞER BULGULARI-

Öte yandan, FRA tarafından açıklanan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 76’sı yaşadıkları ülkeye çok bağlı hissediyor.

Son beş yılda iş aranyanların yüzde 31’i kendilerine ayrımcılık yapıldığını hissederken son bir yılda polis tarafından durdurulan katılımcılardan yüzde 42’si de, bu muameleye, göçmen veya etnik bir azınlık mensubu oldukları için tabii tutulduklarını düşünüyor.

Araştırmanın Avusturya, Belçika, Kıbrıs (Rum Kesimi), Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Malta, Hollanda, Slovenya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık’ta gerçekleştirildiği bildiriliyor.