ABD’de, Chicago’dan Newark’a gitmek için havalanan Southwest Havayolları’na ait 957 sefer sayılı, Boeing 737-700 tipi uçak pencere camının çatlaması sonucu, yön değiştirerek Cleveland’a zorunlu iniş yaptı.

Newark’a gitmek için Chicago’dan havalanan yolcu uçağının pencere camında, kalkıştan yaklaşık iki saat sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle çatlak oluştu. Çatlak yolcular arasında büyük paniğe neden olurken, uçağın kaptan pilotu, yön değiştirmeye karar vererek, Newark’a seyir halinde olan uçağı, Cleveland Havalimanı’na indirmeyi başardı.

Askeri uçak düştü

Öte yandan, ABD’de son haftalarda sıkça yaşanan uçak kazalarına bir başkası daha eklendi. Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde seyir halinde olan C 130 Herkül tipi askeri kargo uçağı, henüz belli olmayan bir nedenle düştü. Uçakta kaç mürettebat bulunduğu ve durumlarının ne olduğu açıklık kazanmadı.