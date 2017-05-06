Kırşehir’de, Abdal kültüründen gelen ustaların “Abdal Ateşi” adını vererek oluşturduğu davul zurna topluluğu, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Çekiç Ali gibi bozlak ustalarının eserleriyle sahnelerde yer almaya hazırlanıyor.

Geleneksel kıyafetleri ve oluşturdukları ritimlerle beğeni toplayan Kırşehir Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü bünyesinde kurulan 50 kişilik davul zurna topluluğu, profesyonel eğitmenlerin eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 4 ay önce kurulan ve “Abdal Ateşi” adı verilen topluluk, Kırşehir’den başlayarak Türkiye genelinde ve yurt dışında Abdal kültürünü tanıtmayı hedefliyor.

Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Emre Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topluluğun bir ay önce de Ahi Stadyumu’nda profesyonel çalışmalara başladığını söyledi.

Toplulukta 25 davulcu ve 25 zurnacının bulunduğunu aktaran Aslan, şöyle konuştu:

“Kırşehir’in davul zurna topluluğunun kurulmasına dört ay önce başlandı. Bir aydır çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız, Kırşehir’in bir rengi olan Abdal kültürünün yaşamasına vesile olmak ve bunlardan yetişecek nesile de bir alt grup oluşturmak. Bu grubu profesyonel olarak gösterilere hazırlamayı hedefliyoruz. Hocalarımız, onların bir kıyafet bütünlüğü içerisinde profesyonel şekilde yetişmesi için emek veriyorlar. Sistemli bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah, güzel başarılar elde edeceklerdir.”

Topluluğun profesyonel bir ekip olmasını arzuladıklarını vurgulayan Aslan, “Bunlar da dans ekipleri gibi profesyonel bir davul zurna ekibi olacak. Ahilik kutlamaları, açılışlar, konserler ve değişik yerlerde sahne alacaklar. Türkiye’ye hatta yurt dışına davul zurna gösterileri için gidecekler. Arkadaşlarımız bu topluluğun ismini kendi aralarında ‘Abdal Ateşi’ olarak belirlemişler. Abdal Ateşi grubu olarak bu kültürü bilmeyen insanlarımıza da yaymak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ustalara kareografi ve müzik eğitimi veren Levent Demiryol da her hafta topluluk üyeleriyle bir araya gelerek çalıştıklarını söyledi.

– Yurt dışına açılacak

Yöresel müzik kültürünün dışına çıkmamaya çalıştıklarını anlatan Demiryol, şunları kaydetti:

“Kırşehir Belediyesi Halk Müziği korosunda şef olarak çalışıyorum. Yöresel müziğin dışına çıkmadan ilimize güzel bir topluluk kazandırma amacındayız. Genellikle ozanlarımız Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan’ın eserlerini çalışıyoruz. Yöremizin müzik kültürü zaten bu ustalardan oluşuyor. Orta Anadolu Bölgesi’nde bulunuyoruz. 50-100 yıldır davul zurna ile çalınan eserlere de yer veriyoruz.” diye konuştu.

Davulcu Dilaver Başaran ise Kırşehir’e Horasan’dan gelen Türkmen aşiretlerinin torunları olduklarını vurgulayarak, “Kökenimiz Türkmen aşireti. Horasan’dan gelmişiz. Büyüklerimizin desteğiyle Anadolu Ateşi gibi bir topluluk kurmaya karar verdik. Bu sadece bizlere, Abdallara ait bir topluluk. Ecdadımız olan Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan’ın türkülerini yaşatmaya çalışıyoruz. Topluluğa gönüllü olarak katıldık. Türkiye’nin değişik illerine hatta yurt dışına açılmayı istiyoruz.” dedi.

Zurnacı Kütük Kara da kendilerine güvendiklerini ve başarılı olacaklarını söyledi.

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