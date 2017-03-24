ABD vizesi almak artık daha zor olacak!
ABD vizesi almak artık daha zor olacak!

Başkanlık özel yetkisini kullanarak çıkardığı ‘ ve seyahat yasağı kararnameleri’nin yargıya takılınca, ’de aradığını bulamayan Trump yönetimi, ’nin dış temsilciliklerine 10-17 Mart tarihleri arasında yolladığı mesajlarla vizesi ve ülkeye seyahat etmeyi zorlaştırıcı kararlar aldı.

ABD Dışişleri Bakan Rex Tillerson imzasıyla vize verme yetkisi olan büyükelçilik ve başkonsolosluklara geçilen mesajlarda, ABD vizesi için başvuran yada ABD’ye seyahat edecek kişilerin son 15 yıl içindeki seyahat, pasaport ve aile bilgileri, yerleşim ve elektronik posta adreslerinin soruşturulması, vize başvurusunda bulunan kişilerin son yıllarda IŞİD kontrolünde olan bölgelerde yaşayıp yaşanmadığının soruşturulması istendi.

Aralarında çoğunluğunu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu, ABD ile ‘vize muafiyet anlaşması’ bulunan 38 ülke vatandaşlarının kapsam dışı tutulduğu mesajlarda ABD vizesi için başvuran kişilerin:

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1Son 15 yıldaki seyahat bilgileri

2Aile ve çocuk adları, boşanma durumu varsa önceki eşlerin ad ve soyadları

3Son 15 yıl içinde yaşanılan adresler

4Vize için başvuran kişinin geçmişte kullandığı pasaport numaraları

5Son 15 yıl içinde yaptıkları işler ve işverenlerin kim olduğu

6Başvurucunun son 5 yıl içinde kullandığı cep telefonu numaraları

7Başvurucunun son 5 yıl içinde kullandığı bütün elektronik posta adresleri ve sosyal medya hesaplarının soruşturulması istendi.

Soruşturmaların 16 ile 65 yaş arası kişilere yönelik olduğu bildirilen mesajlarda. İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali ve Sudan’dan ABD’ye yapılacak vize ve seyahat başvurusunda bulunan kişilerin daha ayrıntılı olarak incelenmesi istendi.

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