ABD vizesi almak artık daha zor olacak!

Başkanlık özel yetkisini kullanarak çıkardığı ‘vize ve seyahat yasağı kararnameleri’nin yargıya takılınca, ABD’de aradığını bulamayan Trump yönetimi, ABD’nin dış temsilciliklerine 10-17 Mart tarihleri arasında yolladığı mesajlarla ABD vizesi ve ülkeye seyahat etmeyi zorlaştırıcı kararlar aldı.

ABD Dışişleri Bakan Rex Tillerson imzasıyla vize verme yetkisi olan büyükelçilik ve başkonsolosluklara geçilen mesajlarda, ABD vizesi için başvuran yada ABD’ye seyahat edecek kişilerin son 15 yıl içindeki seyahat, pasaport ve aile bilgileri, yerleşim ve elektronik posta adreslerinin soruşturulması, vize başvurusunda bulunan kişilerin son yıllarda IŞİD kontrolünde olan bölgelerde yaşayıp yaşanmadığının soruşturulması istendi.

Aralarında çoğunluğunu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu, ABD ile ‘vize muafiyet anlaşması’ bulunan 38 ülke vatandaşlarının kapsam dışı tutulduğu mesajlarda ABD vizesi için başvuran kişilerin: