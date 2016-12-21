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ABD, Rusya’ya yaptırımları genişletti

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ABD, Rusya’ya yaptırımları genişletti

Maliye Bakanlığı, sebebiyle ’ya uygulanan yaptırımları genişlettiğini bildirdi.

Yaptırım listesine 7 vatandaş ve 8 kuruluşun eklendiği belirtildi. Aynı zamanda, şu anda yaptırım listesinde bulunan Novatek şirketine uygulanan kısıtlamalar da kesinleştirildi.

ABD Maliye Bakanlığı’nın yabancı aktifleri kontrol departmanı başkanı John Smith, yaptırım listesinin Ukrayna ve Kırım’daki olaylar yüzünden genişletildiğini belirtti.

ABD, en son Eylül ayı başında yaptırım listesini genişletti. O zaman listede 17 vatandaş ve Gazprom ile Bank Moskvı’nın da yer aldığı 20 şirket bulunuyordu.

Geçen hafta Avrupa Birliği liderleri de Rusya karşıtı yaptırımların uzatılmasına ilişkin karar aldılar. Ocak ayında son bulacak yaptırımların süresi 6 ay daha uzatıldı.

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