ABD Medyası: Bakan Çavuşoğlu’nun Kıbrıs ziyareti ‘kritik’

Kıbrıs müzakerelerinde sorun yaşanırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC’ye yaptığı ziyaret, ABD medyasında haber oldu.

Ziyaretin zamanlanması “dikkat çekici” olarak nitelenirken “enosis” sıkıntısının patlak vermesi üzerine toplumun iki lideri arasında bu hafta yapılması öngörülen toplantının “akıbetinin belirsiz hale geldiği” belirtiliyor.

Amerika Sesi (VOA) Bakan Çavuşoğlu’nun ziyaret tarihini dikkat çekici” olarak değerlendirdiği haberinde geçtiğimiz hafta Perşembe günü KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmede yaşanan tartışma sonrasında Anastasiadis’in toplantıyı terk ettiğini anımsattı, “bu haftaki toplantının akıbeti de belirsiz hale gelmişti” dedi.

Bunun ardından “Perşembe günkü görüşmeye Akıncı katılacak mı?” sorusunu soran VOA, “1,5 yıldır devam eden son etap Kıbrıs görüşmelerinde görece pozitif tutum sergileyen iki lider arasında gerginlik yaratan konu Güney Kıbrıs Parlamentosu tarafından 1950 Enosis Referandumu’nun okullarda kutlama günü olarak kabul edilmesi oldu” sözlerini kullandı.

Türk tarafının talebine rağmen kararın henüz Güney Kıbrıs Parlamentosu tarafından geri alınmadığına işaret edilen haberde bir Rum gazetecisinin “Anastasiadis, okullarda Enosis Günü kutlamasının yanlış olduğunu kabul etti” değerlendirmesine yer verdi.

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