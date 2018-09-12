ABD/Mahkeme: Menkul kıymetler yasası ICO’ları da kapsıyor

ABD’de bir bölge yargıcı, ABD menkul kıymetler yasasının ICO’ları (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimleri İlk Halka Arzı) da kapsadığı kararını verdi.

ABD’de New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıcı Raymond Dearie’nin, geçen yıl çeşitli yatırımcıları REcoin isimli bir ICO ile dolandırarak 300 bin dolardan fazla gelir elde ettiği iddiasıyla dava açılan Maksim Zaslavskiy’nin duruşması sırasında verdiği karar, ICO piyasalarında şaşkınlıkla karşılandı.

Emlak ve elmas varlıkları destekli olduğu iddia edilen REcoin’i tanıtma ve birçok kişiyi dolandırma suçundan dava açılan Zaslavskiy’nin avukatları, söz konusu ICO’ların menkul kıymetler olarak değil, para birimleri olarak işlem gördüğünü savunurken, Yargıç Dearie şu değerlendirmelerde bulundu:

“Zaslavskiy menkul kıymetler yasalarının, anayasaya aykırılık olarak belirsiz bir konumda olduğunu savunuyor. Fakat diğer bir yandan yönetim ise, REcoin’e yapılan yatırımların ‘yatırım anlaşmaları’ olduğunu ve bu sebeple söz konusu yatırımların ‘menkul kıymetler’ olduğunu ve bu yasaların anayasaya aykırı olmadığını ortaya koyuyor.”