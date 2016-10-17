ABD, Irak güvenlik güçleri ile omuz omuza

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, Musul operasyonu başlaması üzerine “Birleşik Devletler, Musul, Ninova ve tüm Irak’ı bu terörist çetelerden kurtarmaya yardımcı olmak için Irak Güvenlik Güçleri ile omuz omuzadır” dedi.

Musul operasyonunun başlaması üzerine açıklama yapan Douglas Silliman, “Cephelerdeki cesur Iraklı askerlere” hitaben “Amerika halkı misyonunuzda size başarıyı diliyor” dedi. Bunun ardından Silliman “DAEŞ’i yenmeye yönelik Uluslararası Koalisyonu lideri olarak Birleşik Devletler, Musul, Ninova ve tüm Irak’ı bu terörist çetelerden kurtarmaya yardımcı olmak için Irak Güvenlik Güçleri ile omuz omuzadır” ifadelerini kullandı.

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