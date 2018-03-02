ABD Başkanı Donald Trump, ithal ettikleri çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulanmaya başlayacaklarını açıkladı.

Trump’ın açıklmamasına göre, ABD ithal ettiği çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak. ABD’ye yönelik büyük çelik ihracatçıları arasında Türkiye de bulunuyor.