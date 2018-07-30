ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD’li papaz Andrew Brunson’ın serbest bırakmasını belirtti. ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayacağı açıklamasını yineledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD’li papaz Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasını belirtti. ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayacağı açıklamasını yineledi. Pence, Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı;

“Hafta başında söylediğim gibi -ve Başkan Trump’ın da- Pastor Andrew Brunson’u ev hapsine almak yeterli değildir. Amerika Birleşik Devletleri, Pastor Andrew Brunson özgür olana kadar Türkiye’ye karşı yaptırımlar getirmeye hazır.”