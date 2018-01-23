Amerika’da geçici bütçenin onaylanması ile birlikte hükümet kepenkleri yeniden açmış oldu. Bu rahatlama ile birlikte dış dünyaya da tekrar el atmaya başladılar. İsrail, Filistin ve İran gibi konularda, Avrupa Birliğini kendisiyle aynı hizaya getiremeyen Amerika, AB’yi ikna çabalarına başladı.

Avrupa’dan destek almanın önemini fark eden Amerika, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson aracılığıyla bu desteği almak istediğini ortaya koydu

Tillerson’ın İngiltere ziyaretindeki açıklamasında, İran ile nükleer antlaşmaya ilişkin Avrupa’dan destek alma konusunda ilerleme gördüğünü söyledi. Ancak İngiltere’den aldıkları onay, artık eskisi gibi Avrupa bBrliğini kapsamıyor. İngiltere’nin onayı ise önemsiz, zaten koşulsuz yıllarca Amerika’ya teslim. Bu yüzden İngiltere’nin ABD ye verdiği onay, çok da bir şey ifade etmiyor diplomatik anlamda.

Ama Donald Trump’ın kırıp döktüklerini toparlamak ta, dışişleri Bakanı Tillerson’a kaldı. ABD dışişleri bakanı, Başkan Donald Trump tarafından sık sık eleştirilen 2015 yılındaki önemli anlaşmadaki sorunları gidermek için bir grup diplomatik ekip göndermeyi kararlaştırdıklarını açıkladı. Tabi bu çabaları, sadece İran’la nükleer anlaşma üzerine değil, İsrail’le ilgili alınan son kararların, ve daha pek çok ayrı düştükleri konuların da Avrupa tarafından onaylanmasını sağlamak.

Çünkü şuan Amerika’ya tam destek veren bir Avrupa yok, en azından eskisi kadar değil. Bunda, güçlenen Avrupa’nın yanı sıra, güç kaybeden Amerika’nın da etkisi var. Güç kaybından kastım, Amerika’nın, Avrupa’da ciddiye alınmayan bir devlet başkanı tarafından yönetiliyor olması. Almanya dışişleri Bakanı İsrail’de tüm itirazlara rağmen muhaliflerle görüşmeyin önceliğine almıştı. Kudüs’ü başkent olarak tanımalarına Avrupa Birliğinden direkt onay gelmediği gibi eleştiriler de çoktu. Öyle ki Birleşmiş Milletler de yaptırım etkisi olmasa da, Amerika’nın bu niyetinin aleyhine bir karar çıkmasına katkıda bulundular. Oysa daha önceki gibi Obama’nın başında olduğu bir Amerika, Avrupa birliğinden özellikle Almanya’dan her zaman tam destek alıyordu. Bugün gelinen noktada Donald Trump faktörün etkisi çok açık.

Şuan Türkiye’nin yaptığı Afrin operasyonuna da, çok sert tepkiler verilmiş değil. Zaten Amerika’da şu anki boşlukta henüz bir strateji ortaya koymuş değil. Donald Trump ülkeyi böylesine küçük konularla meşgul ederken aslında dışarda atı alan Üsküdar’ı geçebilir. Tabii ki tek başına değil.

Gelelim Amerika’nın önemsediği Avrupa’dan destek arzularına…

Amerika şuan öyle bir dönemden geçiyor ki, “özgürlüklerin ülkesi” ifadesi artık pek gerçeği yansıtmıyor. Öyle bir dönem ki Amerika’da gazetecilerin dahi, basın-yayın özgürlüğü ve ifade hürriyeti hakları için mücadele etmesi gereken bir süreç yaşanıyor. Tam da burada Avrupa’nın Amerikan yönetimine değil de, basının özgürlüğüne verdiği destek öne çıkıyor. En son, Alman yayın organı Deutsche Welle’nin, “ifade özgürlüğü ödülü” bu yıl ABD Başkanı Donald Trump’ın basını hedef alan çıkışları karşısındaki kararlı duruşuyla takdir toplayan Beyaz Saray Muhabirlerine verildi. Donald Trump un başa geldiğinde, ilk tepkisi, Beyaz saray muhabirlerine okumuştu hatırlatacaksınız. Onları Beyaz Saray’dan korumak istediğini söylemişti. Sürekli uğraştı. Sevmedi beğenmediği sorularla birlikte muhabirleri de dışladı. Bu Avrupa gibi, İfade özgürlüğünü tamamen serbest olduğu bir kıtada kabul edilebilir bir şey değil. Ancak şimdiye kadar pek çok hoşlarına gitmeyen şeyi bile, sırf Amerika istiyor diye onaylayan Avrupa, artık pek çok kararın karşısında duruyor. Daha önce de dediğim gibi bunda, ABD’nin seçilmiş geçmiş başkanları kadar saygı duyulmayan, Donald Trump etkisi büyük etken. Donald Trump muhalifleri Avrupa’dan ödül alıyor ve destek görüyorlar.