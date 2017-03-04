AB Zirvesi’nde ‘çok vitesli’ Avrupa tartışılacak

Brexit’i benimseyen İngiltere dışındaki AB üyesi ülkelerin Avrupa Topluluklarının kurulmasına ilişkin antlaşmanın 60. yıldönümü kutlamak üzere bu ayın sonunda Roma’da yapacağı gayrı resmi zirvede “çok vitesli” Avrupa önerisinin tartışılacağı belirtiliyor.

Bu arada, Almanya ve Fransa’nın önerinin benimsenmesi için çaba göstereceği, Birlik üyesi orta Avrupa ülkelerinin ise öneri konusunda kaygılı olduğu ifade ediliyor.

EUObserver, AB liderlerinin 25 Mart tarihinde Roma’da yapacağı gayri resmi toplantıda Almanya ve Fransa’nın, bazı üye ülkelerin daha derin bir entegrasyon içinde olacağı “çok vitesli” bir AB’nin benimsenmesi için çaba göstereceklerini belirtti.

Buna karşın, Birlik üyesi dört orta Avrupa ülkesinin başbakanlarının “çok vitesli” AB önerisi konusunda uyarıda bulunduklarına dikkat çeken EUObserver, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya’nın liderlerinin dün yayımladıkları ortak açıklamada “Güçlendirilmiş herhangi bir işbirliği turu, tüm üye devletlere açık olmalı ve tek pazar, Schengen bölgesi ve Avrupa Birliği’nin parçalanmasından kaçınmalı” uyarısında bulunduklarını kaydetti.

Ancak EUObserver, Visegrad 4 grubunu oluşturan söz konusu ülkelerce “çok vitesli” Avrupa ile ilgili ortaya konulan tavrın grubun AB entegrasyonunu hızlandırmak istediği anlamına gelmediğinin altını çizdi.

ROMA ZİRVESİ’NDE “ORTAK VİZYON” BEKLENTİSİ

Roma Zirvesi’nde AB liderlerinin İngiltere’nin birlikten ayrılmasından sonra birliğin geleceği için “ortak bir vizyonu” ortaya koymaları beklendiği belirtilen haberde Roma Zirvesi’nin hazırlıklarına ilişkin olarak Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından dile getirilen beş öneriden birinin “çok vitesli” Avrupa’nın da bulunduğuna işaret edildi.

EUObserver, haberinde Alman Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ve halen AB Dönem Başkanlığını yürüten Malta’nın Başbakanı Joseph Muscat’ın son günlerde “çok vitesli” bir Avrupa lehinde konuşmalar yaptıklarına dikkat çekti.

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