AB panikte..!

Erdoğan’ın “Suriyelilere kapıyı açarız” sözü etkili oldu Acaba şimdi bir daha kapıları açarsak hatayı kapatmış olur muyuz? Bilmiyorum ama şuan AB nin halleri bana çok komik geliyor. Daha üç gün öncesine kadar Türklere parmak sallayıp ahkâm kesen AB’liler garip bir şekle büründüler ya ona gülüyorum…

Şimdiye kadar ki dış politikamız yanlışlarla dolu.

Hangi birini anlatayım, isminin yanına dış politika uzmanı yazdırıp televizyona çıkan birçok uyduruk insanın saçmalıklarını dinledik, hükümeti yönlendirmelerini seyrettik. Asarız, keseriz, biz Bağdat’a gireriz diyenleri gördük.

Bu saatten sonra bize bir tabak toprak bile verilmeyeceğini bilmemiz lazım, yeter ki biz kilometrelerce toprak kaybetmeyelim.

Irak’ta Müslüman kanı dökülmesin diye tezkereye hayır dedik neler kaybettik….

Oysa savunduğumuz Bağdat’ta ne çok düşmanımız varmış, yanlış yapmışız yeni fark ediyoruz.

“Sıfır sorun komşularımızla” dedik, ABD – AB – Rusya, herkesle kötü olduk. Ama artık hataya yer yok, derken cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çıkışlarından biri geldi. “Kapıları açarız”

Bingo..!

Aslında şakası bile güzel değil ama Türkiye’de barındırdığımız Suriyeli mülteciler, Avrupalının korkulu rüyası, kabusu..!

Son olanlardan sonra sayın cumhurbaşkanı kapıları açarım mesajını alır almaz buradakilerin etekleri tutuştu.

“Hani paralar nerede, biz söz verdiğimiz paraları Türkiye’ye ödedik mi, ne kadar ödedik?” diye panik oldular. Bakanlar çıkıp konuşmaya başladı sağa sola koşturmaya başladılar “Haydi çabuk paraları ödeyelim, aman Türkiye kapıları açmasın bu adam yapar mı yapar” vaziyetindeler.

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye taahhüt edilen maddi yardımın bir an önce aktarmasını istedi. Üstelik itiraf gibi “Türkiye’de barınan Suriyeli mülteciler için Avrupa Birliği’nin taahhüt ettiği 3 milyar Euro’nun 1 milyar Euro’su dahi henüz Türkiye’ye ulaşmamıştır” diye de açıklama yaptı.

Yani elimizde büyük koz varmış da farkında değiliz.

Öyle ki NATO denizde bulduğu Suriyeliyi Türkiye’ye iade ediyor, peki ya bunların vatanları yok mu arkadaşım? Bunun muhatabı da yok!

Tamam, biz kapıları açıp geri alarak sığınmacıları hata mı ettik ama acaba diyorum, sesli düşünüyorum… Acaba şimdi bir daha kapıları açarsak hatayı kapatmış olur muyuz? Bilmiyorum ama şuan AB nin halleri bana çok komik geliyor. Daha üç gün öncesine kadar Türklere parmak sallayıp ahkâm kesen AB’liler garip bir şekle büründüler ya ona gülüyorum…

Dün gittiğim Alman restoranında bana sorulan tek soru vardı: “Erdoğan kapıları gerçekten açar mı?”

Geçen hafta Türkler Avrupalı değil diye bana yaptıkları küçümseyen konuşmalar bu hafta yerini korkulu yüz ifadeleriyle değiştirdi.

Ne yalan söyleyeyim bitmesin bu kabus bitmesin bu rüya diyorum.

Belki patron edalarını biraz askıya almış olurlar.

Tabii bu süreci iyi değerlendirmek çok önemli, gerçekten zeki danışmanlar bulup yeni bir yol belirlenmesi gerek…

İşin bu kısmı da bizim yöneticilere kalmış…

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