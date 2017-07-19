Mamak Belediyesi İstihdam ve Girişimcilik Projesi, ilçede yaşayan 15-35 yaş arası işsiz ve dezavantajlı gençlerin geleceklerini şekillendirecek, çalışma hayatlarına katkı sağlayacak iş olanaklarına yönlendirmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, Mamak Belediyesi, OSTİM ve OSB ortaklığıyla hayata geçen proje, gençleri ihtiyaç duydukları eğitimlere yönlendirilerek sosyal entegrasyonlarını sağlıyor.

Ayrımcılıklar ortadan kalkıyor

Projenin dezavantajlı kişiler için iş fırsatları içeren bir çalışma olduğunu söyleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, bu kapsamda farkındalık yaratarak, işgücü piyasasından dışlanma ile sonuçlanan ayrımcılıkları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” dedi.

240 kişi başvurdu

Şu ana kadar 240 kişi’nin (144’ü 15-35 yaş arasında) istihdam danışmanlığı talebinde bulunmak için geldiği Mamak Belediyesi İstihdam ve Girişimcilik Ofisi’de, 49 kişi istihdamlarına yönlendirirken, 10 kişi doğrudan iş hayatına başladı. Projeye başvuran ve istihdam edilen gençlerin istihdam sonrası 2 haftalık periyotlar ile takibi de yapılırken, danışmanlık faaliyetleri istihdam gerçekleştikten sonra da devam ediyor.