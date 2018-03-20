A Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cuma günü Antalya’da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplandı.

Dün akşam kulüp takımlarıyla karşılaşmaya çıkan futbolcular sahada yenilenme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular da ısınmanın ardından dar alan oyunları üzerine çalıştı.

A Milliler, yarın saat 18.00’de Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek. Bu antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü medya mensuplarına açık olacak.